Isabel Rábago desvela la inquebrantable condición para cobrar en 'Supervivientes'

Sale a la luz la inquebrantable que deben cumplir todos los concursantes de 'Supervivientes' para recibir su primer sueldo. Tan solo quedan dos días para que el reality de supervivencia arranque su nueva temporada en Telecinco. Una nueva edición que contará con Carmen Borrego como una de sus concursantes estrella.

Recordamos que la lista de concursantes está formada por la presentadora de los 90 Arantxa del Sol, el empresario Javier Ungría, el rapero Arkano, la deportista Blanca Manchón o Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito. Así como la peluquera Lorena Morlote, el periodista Kike Calleja, la actriz Rocío Madrid, la colaboradora Carmen Borrego, la concursante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero o Ángel Cristo JR, hijo de Bárbara Rey. También el deportista Pedro García Aguado, Mario González y Claudia Martínez, participantes de 'La Isla de las Tentaciones', Aurah Ruiz, pareja de Jesé, el bombero Rubén Torres y Gorka Ibarguren, participante de 'El Conquistador'.

De este modo, en 'Vamos a ver', han comentado los diferentes perfiles de concursantes de 'Supervivientes', poniendo enfásis en su propia colaboradora. "Algunos no dan un duro por Carmen Borrego las primeras semanas. Entre ellos, Marta López", explicaba Joaquín Prat.

"Para mí es una fantasía que Carmen esté allí. Que se tire del helicóptero… Mataría porque estuviera todo el tiempo posible, pero es superduro", respondía la concursante de 'GH DÚO'. "El helicóptero será la prueba de fuego para ver si esta mujer acaba saltando o la tienen que llevar de nuevo al hotel", aportaba Pepe del Real.

Era entonces cuando Isabel Rábago, que fue una de las concursantes de 'Supervivientes 2015', desvelaba una inesperada condición del reality. "Va a saltar, porque si no saltas, no cobras. Hasta que tú no saltas, tú no eres superviviente, entonces tú por lo menos saltas y cobras", explicaba. "No, si la cuestión es que se suba al helicóptero…", añadía Joaquín Prat.

Como novedad en la edición, Sandra Barneda se pone al frente de 'Supervivientes: Conexión Honduras' los domingos como sustituta de Ion Aramendi. Por su parte, Laura Madrueño repite por segundo año como presentadora en la isla, mientras que será el sexto de Carlos Sobera en 'Tierra de Nadie' los martes. Finalmente, Jorge Javier Vázquez regresa a las pantallas tras cinco meses alejado de Telecinco, tras la cancelación de 'Cuentos Chinos'.

Recordamos que 'Supervivientes' fue todo un éxito el año pasado, siendo el programa que mejor funcionó en Telecinco. Pese a perder casi tres puntos, el reality medió en sus galas un gran 17,5% de share y 1.617.000 espectadores. Además, subió en su final presentada por Carlos Sobera a un 19,7% de cuota y 1.634.000.