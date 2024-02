Arantxa del Sol se confiesa sobre su mayor temor antes de ir a 'Supervivientes'

Arantxa del Sol está a pocos días de embarcarse en la aventura de 'Supervivientes'. A tan solo diez días de arrancar la aventura, la que fuese una de las míticas presentadoras de los 90 ha concedido una entrevista en el plató de 'De Viernes'. Arantxa del Sol, entre otros asuntos, ha desvelado cuál es su mayor temor al participar en 'Supervivientes'.

Recordamos que la lista de concursantes de 'Supervivientes' está formada por el empresario Javier Ungría, el rapero Arkano o Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito. Así como la deportista Blanca Manchón,Ángel Cristo JR o la peluquera Lorena Morlote.

| Mediaset

De este modo, Arantxa del Sol ha confesado lo que sienta al tener que alejarse de Finito de Córdoba, su marido. "Nunca hemos estado tantos meses separado. Ojalá pudiera visitarme, yo lo he soñado ya, algo súper romántico, me encantaría", explicaba en 'De Viernes'.

Además, ha desvelado que Finito de Córdoba siempre la apoya en todas sus decisiones. "Me pone las cosas buenas en la balanza y las negativas y la verdad es que al final, sobre todo en este momento de mi vida, creo que todo lo que me puede traer es bueno. Y estoy con ilusión, con miedo y con responsabilidad con los que son de mi generación y crecieron conmigo en la televisión que yo hice. Su respuesta me llena de fuerza, pero también de responsabilidad", explica.

Finalmente, ha confesado su mayor temor ante 'Supervivientes: "Lo que más miedo me da son los bichos, me dan pánico. Además soy cero negativo, que por lo visto es un grupo sanguíneo súper apetitoso para los mosquitos".

| Mediaset

"¿Sabes que vas a comenzar con un salto desde un helicóptero? Que tendrás que enfrentarte a picaduras, a pruebas dolorosas, a buscar la comida. Te dejamos que eches un vistazo a lo que te vas a enfrentar", daban paso Santi Acosta y Beatriz Archidona a un vídeo.

Las imágenes dejaban sin palabras a Arantxa del Sol: "Nosotros la queremos entrenar", apuntaba el presentador. "Lo hacemos por ella", justificaba Beatriz Archidona. Sin embargo, a la futura concursante no le hacía tanta gracia: "Vaya bienvenida que me estáis dando al programa", decía.