Ángel Cristo JR no participaba solo en 'Supervivientes: ¿quién iba a ser su compañera?

Ángel Cristo JR es el sexto participante confirmado de 'Supervivientes 2024'. Tras protagonizar una de las entrevistas más comentadas de los últimos tiempos, 'De Viernes' ha confirmado que el hijo de Bárbara Rey saltará del helicóptero el próximo 7 de marzo. Tras ser confirmado, Ángel Cristo JR entró en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona, donde desveló que inicialmente la idea era participar acompañado.

"Este año es el que he decidido venir porque hace tiempo me lo habían ofrecido y por determinadas circunstancias no acabé yendo. Este año ha coincidido que todos los tiempos son perfectos", explicaba Ángel Cristo JR sobre su fichaje por 'Supervivientes'.

"La verdad es que va a ser duro, pero sí, quiero intentarlo, va a ser una prueba muy dura de superación para mí. En un momento que está siendo muy duro para mí y espero que consiga aguantar, que el físico soporte todas las pruebas, mentalmente estar fuerte. Y también poder entretener a la gente y dar mucho juego", añadía.

| Mediaset

De este modo, Ángel Cristo JR desvelaba que su idea era participar junto a su novia: "Me hubiera gustado ir con Ana. En un principio estaba la idea de que viniera conmigo, pero ella por motivos de salud no puede", ha explicado, desvelando que no habría superado las pruebas médicas.

Además, también ha explicado que pospondrá su boda: "En un principio la idea era descansar un poquito después de todo este follón, pero 'Supervivientes' es ahora. Porque o vas ahora o no vas, solo pasa una vez. La boda se tiene que posponer y la haremos en cuanto sea posible".

Finalmente, Ángel Cristo JR descarta pedir consejos a su Sofía Cristo, que también participó en 'Supervivientes': "Mi hermana estuvo por el 2006 o 2007. Creo que aguantó casi un mes y lo que tenía que hablar con ella ya lo hablé en su momento. Ahora consejos sobre ‘Supervivientes’ no voy a pedirle".

| Telecinco

Por lo tanto, Ángel Cristo JR se une a la lista de concursantes de 'Supervivientes' formada por la conductora de los 90 Arantxa del Sol, al empresario Javier Ungría o al rapero Arkano. Así como Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito, a la deportista Blanca Manchón y a la peluquera Lorena Morlote.