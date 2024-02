¿Quién es Arantxa del Sol, primera concursante confirmada de 'Supervivientes 2024'?

Telecinco ya ha confirmado a la primera concursante de ' Supervivientes 2024'. El reality estrella de la televisión volverá a las pantallas en tan solo unas semanas, a principios de marzo, con Jorge Javier Vázquez como presentador. Es por ello que 'TardeAR' ha anunciado a la primera concursante: Arantxa del Sol.

La que fue uno de los rostros más emblemáticos de Telecinco en los 90 mostrará durante los próximos meses una faceta que jamás habíamos visto de ella. "Sé que a muchos os sorprenderá verme aquí. A mí, también, la verdad", asegura Arantxa del Sol en su vídeo de presentación.

Sabe perfectamente que 'Supervivientes' es una de las aventuras más duras de la televisión, pero lo encara con mucho entusiasmo. "Me encanta enfrentarme a nuevos retos y creo que no hay reto más duro y difícil que este, así que… ¡Nos vemos en Honduras!", dice. "Espero que no os lo perdáis y que me apoyéis todos desde casa, que yo lo voy a sentir desde Honduras", declara la mujer de Finito de Córdoba.

| Mediaset

Como novedad en la edición, Sandra Barneda se pone al frente de 'Supervivientes: Conexión Honduras' los domingos como sustituta de Ion Aramendi. Por su parte, Laura Madrueño repite por segundo año como presentadora en la isla, mientras que será el sexto de Carlos Sobera en 'Tierra de Nadie' los martes. Finalmente, Jorge Javier Vázquez regresa a las pantallas tras cinco meses alejado de Telecinco , tras la cancelación de ' Cuentos Chinos '.

Recordamos que 'Supervivientes' fue todo un éxito el año pasado, siendo el programa que mejor funcionó en Telecinco . Pese a perder casi tres puntos, el reality medió en sus galas un gran 17,5% de share y 1.617.000 espectadores. Además, subió en su final presentada por Carlos Sobera a un 19,7% de cuota y 1.634.000.

¿Quién es Arantxa del Sol?

| Antena 3

Arantxa del Sol es una modelo, actriz y presentadora que saltó a la fama en España a principios de los años 90. En 1989 ganó el certamen de Miss Madrid y, a partir de ahí, empezó a hacer sus primeros pinitos en la televisión. Se convirtió en toda una estrella de lo más mediática a partir de 1991.

Fue en dicho año cuando Telecinco la fichó para presentar, junto a Andoni Ferreño, el que fue uno de los primeros dating shows de la historia de la televisión: ‘Vivan los novios’. Un formato que le dio muchísima fama a nivel nacional y que fue el inicio de una imparable carrera. Posteriormente, participó en ‘Humor cinco estrellas’, ‘VIP Noche’ o ‘La batalla de las estrellas’. Además, ha actuado en series de Telecinco como ‘Esencia de poder’, ‘El pasado es mañana’ o ‘Ángel o Demonio’.

A nivel personal, Arantxa del Sol está casada con el torero Finito de Córdoba. Contrajeron matrimonio en el año 2001 en la iglesia Santa Marina de Aguas Santas. Además, tienen dos hijos.