Marta Flich se ve obligada a parar un enfrentamiento entre Marc Florensa y Gema Aldón

La sexta gala de 'GH DÚO' ha empezado llena de tensión entre Gema Aldón y Marc Florensa. Ambos coincidían sentados uno al lado del otro en el sofá del plató. Una pregunta de Marta Flich sobre las palabras de la hija de Ana María sobre que "no va a volver a ser su representante" hacía estallar el enfrentamiento.

"No vamos a volver a trabajar juntos", confirmaba Marc y Gema Aldón se pronunciaba de manera muy clara: "Si tienes algún problema personal conmigo lo arreglamos fuera que hay mucho tiempo". Aunque terminaba reprochando sus temas laborales a Florensa: "Yo doy la cara siempre, tenías que haber sido un buen representante cosa que no has sido".

"Decido que deja de ser mi representante en el momento en el que entra en un plató de televisión y rompe toda ética moral de un representante. Segundo cuando se dedica a hacerle el concurso imposible a mi madre comiéndole la oreja a todo el mundo contra ella. Y tercero cuando está contando cosas que ha hecho con mi madre profesionales que no se pueden contar por contrato. Yo con personas como tú no quiero nada", entonaba Gema en el plató de 'GH DÚO'.

Por su parte, Marc reaccionaba: "Agradecida tendrías que estar". De este modo, Gema Aldón desvelaba que Marc durante una llamada le había dicho que "le iba a dar caña" a su madre, algo que negaba rotundamente este: "Eso es mentira".

Ambos tenían un curce de reproches en directo y se echaban en cara cosas que habían dicho el uno del otro. "Como no ha trabajado en su vida no sabe lo que es", decía Marc, algo a lo que contestaba Gema. Al ver que no cesaba la discusión, Marta Flich terminaba sentándose entre ellos en el sofá para dar por finalizado este tenso momento: "¿Os podéis callar un momento? Que somos más gente aquí y hay más historias".

Una discusión que ha ocurrido minutos antes de que Ana María Aldón fuese expulsada de 'GH DÚO'. De hecho, en la casa se ha reencontrado con Marc Florensa, que ha tenido la oportunidad de quedarse unos días como invitado.