Ana María se queda a las puertas de la final de 'GH DÚO': 'No son fría y calculadora'

Ana María Aldón se ha convertido en la última expulsada de 'GH DÚO'. A tan solo dos semanas de la final, la colaboradora de 'Fiesta' ha sido la escogida por los espectadores para abandonar la casa, frente a Mayka Rivera. Ana María Aldón, por lo tanto, se ha despedido de 'GH DÚO' orgullosa, pero con ganas de haber podido continuar.

Justo antes de ser expulsada, se enfrentaba a Mayka. "Soy reservada, pero fría y calculadora no, me relaciono con quien quiero. Le deseo que llegue a la final y que sea feliz, que ahora no lo es", le decía tras conocer la decisión de la audiencia.

"Estoy muy bien, a pesar de que no me ha gustado nada lo de fría y calculadora, soy reservada porque soy como soy. No me gusta que me abran los armarios y cuenten mis toallas porque es respeto, respetar los espacios de los demás. Estoy feliz porque tengo fuera a mi familia y espero tener también a alguien que me quiera", añadía.

En plató se ha encontrado Gema Aldón, su hija: "Van a ir saliendo uno por uno y Mayka tenía a los seguidores de Manuel y Lucía también. No ha podido ser, pero la esperamos con los brazos abiertos. Aquí estamos", la defendía.

Sin embargo, antes de abandonar 'GH DÚO', Ana María Aldón se ha podido reencontrar en la casa con Marc Florensa. "Le he echado mucho de menos como concursante, como pareja no, pero nos faltó dialogar. Era un matrimonio abocado al fracaso", decía la colaboradora al ver a su exrepresentante, que podría volver como invitado al reality.

Además, Marc Florensa no ha dudado en enfrentarse a Ana María Aldón: "Me he encontrado fuera mucha incomprensión por parte de tu hija, no me lo esperaba para nada".

El representante cree que Gema Aldón no ha hecho la mejor defensa de su madre. "Es mayor de edad y tiene todo el derecho a defender a su madre como ella crea conveniente", defendía Ana María a su hija. "Me parece mal porque en la casa siempre he dado la cara por ella", eran las palabras de Florensa tras ver la reacción de la última expulsada de 'GH DÚO'.