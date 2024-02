La inesperada relación sentimental que ha surgido tras 'GH DÚO': 'Estoy disfrutando'

'GH DÚO' ha generado por sorpresa su primera pareja sentimental. En plena recta final de la edición, dos de los expulsados han confesado públicamente su amor en el plató de Telecinco . Se trata de Finito e Ivana Icardi que, tras ser la última expulsada, ya ha empezado una renovada vida fuera de la casa de 'GH DÚO'.

De hecho, Ivana Icardi y Finito sorprendieron en el debate de 'GH DÚO' cuando confirmaron su relación con un beso. Ivana había mostrado interés en el hermano de Keroseno cuando este ya había sido expulsado del concurso. Tras su confesión comenzó un romance que fuera ha seguido tras la expulsión de la joven.

"Yo me he lanzado más que tú", opinaba Finito sobre su beso. Ivana respondía que ella también se había lanzado y se ponía tímida ante la mirada de Finito. No obstante, era él quién confesaba que era la mirada de su nueva novia la que le "impone".

A continuación, Finito se sorprendía del giro de acontecimientos que había sucedido tras conocerse en la casa. "Mi padre al principio del programa estuvo criticando las 'carpetas' y mira ahora", señaló. "Bueno, esto no ha sido una 'carpeta' porque ha sido fuera", contestaba Ivana quien además le volvía a decir que para ella eran muy atractivos los hombres diferentes a lo común.

Sin embargo, hay espectadores de 'GH DÚO' que no terminan de creerse esta relación y que han acusado a Ivana Icardi y a Finito de hacer un montaje para seguir aumentando su fama tras sus expulsiones. La influencer ha escrito un breve tuit para defender su relación y responder a este tipo de acusaciones que circulan por X: "Me da igual lo que digan.. yo estoy disfrutando que me lo merezco".

Cabe destacar que la quinta gala de 'GH DÚO' fue líder de su franja con un 12,3% de share, 926.000 espectadores y 2,6M de contactos. Contó con 2,4 puntos de ventaja sobre la segunda oferta de su banda de emisión (9,9%), pese a que no pudo en coincidencia contra 'Entre Tierras' de Antena 3 . 'GH DÚO' también fue líder en menores 55 años (11,7%). Sin embargo, pinchó en el access 'GH DUO: Express' con un 8,2% y 1.150.000 televidentes.