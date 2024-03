La petición que le ha hecho Carmen Borrego a Jorge Javier antes de 'Supervivientes'

Carmen Borrego ya está preparada para convertirse en la concursante estrella de 'Supervivientes 2024'. En tan solo unos días arrancará la nueva edición del reality, donde un nuevo grupo de famosos saltará del helicóptero. Antes de viajar a Honduras, Carmen Borrego se ha sentado en 'De Viernes', donde ha confesado una petición que le ha hecho a Jorge Javier.

"Me hace ilusión que lo haga Jorge", ha confesado Carmen Borrego, quien tiene claro que "va a ir a pincharme". "A Jorge lo que más le gusta es ver a Carmen Borrego enfadada", ha añadido.

De este modo, ha confesado la conversación que ha tenido con el presentador: "Le decía que yo, que tengo bastante sentido del humor y ridículo, heredado de mi madre, hay una tecla que no sé qué es, que si me la toca me hundes. Y le he dicho que no la toque el primer día. Tener carácter no significa tener mal carácter".

| Mediaset, tvienes.es

Además, también ha confesado el motivo por el que ha decidido participar en 'Supervivientes': "Por circunstancias familiares no me podía ir de España. Este año lo hace la productora y me puedo ir con la libertad y no irme con la preocupación". "El no tener ningún tipo de contacto con mi familia va a ser lo más complicado", ha añadido sobre su gran miedo.

Sin embargo, aún bromea con la posibilidad de no atreverse a saltar del helicóptero: "Mi primer reto es coger el avión a Honduras, y después el helicóptero. Si soy capaz de subirme y tirarme, ya he ganado mucho".

En cuanto a su defensa, ha confesado que será José Carlos, su marido. Por su parte, su hija le dedicó unas palabras en 'Así es la vida': "Ha sido una luchadora siempre y lo va a volver a ser. Estamos con ella a tope es muy perseverante y concienzuda. Si ha dado el paso va a ir a tope".

| Mediaset

Recordamos que la lista de concursantes de 'Supervivientes' está formada por la presentadora de los 90 Arantxa del Sol, el empresario Javier Ungría, el rapero Arkano, la deportista Blanca Manchón o Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito. Así como la peluquera Lorena Morlote, el periodista Kike Calleja, la actriz Rocío Madrid, la concursante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero o Ángel Cristo JR, hijo de Bárbara Rey. También participarán el deportista Pedro García Aguado, Mario González y Claudia Martínez, participantes de 'La Isla de las Tentaciones' y Aurah Ruiz, pareja de Jesé.