'Supervivientes' confirma a Carmen Borrego como su fichaje estrella: ¿cuánto cobrará?

La lista de concursantes de 'Supervivientes 2024' suma a su novena concursante. El reality presentado por Jorge Javier Vázquez regresará a las pantallas el próximo 7 de marzo. Un nuevo grupo de famosos saltarán del helicóptero para sobrevivir con lo mínimo en los cayos hondureños durante tres meses.

De este modo, el noveno nombre ha sido anunciado en 'Así es la Vida' de Sandra Barneda: Carmen Borrego. El periodista se suma a la presentadora de los 90 Arantxa del Sol, al empresario Javier Ungría, al rapero Arkano o Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito. Así como a la deportista Blanca Manchón, la peluquera Lorena Morlote, el periodista Kike Calleja o Ángel Cristo JR, hijo de Bárbara Rey.

"¿Perdón? No me lo creo ni yo. Estoy muerta de miedo, pero una vez que me pongo lo hago. No sé si lo hará bien o mal. ¿Qué me vuelvo al día siguiente? A lo mejor lo hago, pero espero no defraudarme a mi misma. Tengo muchas ganas y espero que superen al miedo", explicaba en su vídeo de presentación.

Además, en el plató de 'Así es la vida' decía unas primeras palabras: "Voy a vivir una experiencia que le gustaría a vivir mucha gente. Espero que la cabeza no me traicione. Voy a trabajar, para los que estéis aquí os lo paséis muy bien".

Recordamos que, según publicó en exclusiva Semana, la cifra que le habrían puesto sobre la mesa y que sería lo máximo que le podrían pagar serían 17.000 euros semanales. De llegar a la final, Carmen Borrego podría ganar alrededor de 250.000 euros por su participación en 'Supervivientes'. La colaboradora habría puesto otras condiciones en el contrato, pero que no habrían sido ningún problema para la productora.

Como novedad en la edición, Sandra Barneda se pone al frente de 'Supervivientes: Conexión Honduras' los domingos como sustituta de Ion Aramendi. Por su parte, Laura Madrueño repite por segundo año como presentadora en la isla, mientras que será el sexto de Carlos Sobera en 'Tierra de Nadie' los martes. Finalmente, Jorge Javier Vázquez regresa a las pantallas tras cinco meses alejado de Telecinco, tras la cancelación de 'Cuentos Chinos'.