¿Quién es Kike Calleja, octavo concursante confirmado de 'Supervivientes'?

La lista de concursantes de 'Supervivientes 2024' suma a su octavo concursante. El reality presentado por Jorge Javier Vázquez regresará a las pantallas el próximo 7 de marzo. Un nuevo grupo de famosos saltarán del helicóptero para sobrevivir con lo mínimo en los cayos hondureños durante tres meses.

De este modo, el octavo nombre ha sido anunciado en 'Fiesta' de Emma García: Kike Calleja. El periodista se suma a la presentadora de los 90 Arantxa del Sol, al empresario Javier Ungría, al rapero Arkano o Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito. Así como a la deportista Blanca Manchón, la peluquera Lorena Morlote o Ángel Cristo JR, hijo de Bárbara Rey.

"Mi amista con muchos famosos, pero, sobre todo, con la familia Campos, me ha hecho protagonizar diferentes portadas de revistas. Combinarlo con mi profesión no ha sido fácil, pero lo he conseguido. Sé lo que es guerra y soy muy buen guerrero. Tengo dos sueños en la vida: ser padre y ganar ‘Supervivientes", ha explicado en su vídeo de presentación.

| Mediaset

Como novedad en la edición, Sandra Barneda se pone al frente de 'Supervivientes: Conexión Honduras' los domingos como sustituta de Ion Aramendi. Por su parte, Laura Madrueño repite por segundo año como presentadora en la isla, mientras que será el sexto de Carlos Sobera en 'Tierra de Nadie' los martes. Finalmente, Jorge Javier Vázquez regresa a las pantallas tras cinco meses alejado de Telecinco, tras la cancelación de 'Cuentos Chinos'.

¿Quién es Kike Calleja?

| Mediaset

Kike Calleja lleva años vinculado a Mediaset, ya que ha trabajado de reportero para diversos programas de la casa. Actualmente, ha cambiado el micro de pie de calle por los platós de televisión y trabaja como colaborador en 'Vamos a ver' y 'Fiesta'. En el pasado, fue uno de los míticos reporteros de 'Sálvame'.

A nivel personal, Kike Calleja confesó haber mantenido un romance con Terelu Campos. Sin embargo, lamentó haberse enamorado de ella después de estar con ella. Su relación se transformó en una bonita e íntima amistad de la que presumen orgullosos. En verano de 2022, Kike Calleja se casó con Raquel Abad, exparticipante de ‘GH 7’. Hicieron pública su relación en el año 2018 y culminaron su historia de amor con una boda a la que asistieron más de 200 invitados.