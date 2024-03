Laura Madrueño da los primeros detalles de 'Supervivientes': 'Una auténtica odisea'

Tan solo quedan cuatro días para el estreno de la nueva edición de 'Supervivientes'. El equipo, liderado por Laura Madrueño, ya se encuentra en Honduras ultimando los últimos detalles para la primera gala de la edición. Aprovechando la gran final de 'GH DÚO', la presentadora ha conectado en directo para dar los primeros detalles de 'Supervivientes'.

"Buenas noches desde Honduras, desde los cayos cochinos. Estoy preparada para la llegada de nuestros supervivientes. Este año tenemos un casting maravilloso, que nos van a regalar grandes momentos", arrancaba la conexión Laura Madrueño con una playa de fondo.

Recordamos que el casting de 'Supervivientes' lo forman la presentadora de los 90 Arantxa del Sol, el empresario Javier Ungría, el rapero Arkano, la deportista Blanca Manchón o Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito. Así como la peluquera Lorena Morlote, el periodista Kike Calleja, la actriz Rocío Madrid, la concursante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero o Ángel Cristo JR, hijo de Bárbara Rey. También la colaboradora Carmen Borrego, el deportista Pedro García Aguado, Mario González y Claudia Martínez, participantes de 'La Isla de las Tentaciones', Aurah Ruiz, pareja de Jesé y el bombero Rubén Torres.

"Tenemos más de cien juegos preparados para verlos competir sobre la arena, que es lo que más nos gusta. Solo quedan cuatro días para que empiece la aventura. Ya os avanzo que este año hemos dejado atrás lo salvaje, lo extremo, lo desconocido para sumegirnos de lleno en una auténtica odisea que va a cumplicar mucho la aventura de nuestros supervivientes", ha adelantado Laura Madrueño.

"No os lo podéis perder, no me falléis, este jueves en el gran estreno de 'Supervivientes'", concluía la conexión la presentadora de 'Supervivientes'.

Como novedad en la edición, Sandra Barneda se pone al frente de 'Supervivientes: Conexión Honduras' los domingos como sustituta de Ion Aramendi. Por su parte, Laura Madrueño repite por segundo año como presentadora en la isla, mientras que será el sexto de Carlos Sobera en 'Tierra de Nadie' los martes. Finalmente, Jorge Javier Vázquez regresa a las pantallas tras cinco meses alejado de Telecinco, tras la cancelación de 'Cuentos Chinos'.

Recordamos que 'Supervivientes' fue todo un éxito el año pasado, siendo el programa que mejor funcionó en Telecinco. Pese a perder casi tres puntos, el realitymedió en sus galas un gran 17,5% de share y 1.617.000 espectadores. Además, subió en su final presentada por Carlos Sobera a un 19,7% de cuota y 1.634.000.