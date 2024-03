Elena Rodríguez desvela su triste realidad tras 'GH DÚO': 'He estado en hospitales'

Elena Rodríguez fue expulsada en la segunda semifinal de 'GH DÚO', quedándose así a las puertas de la final. Pese a no ser de las grandes protagonistas de la edición, sus discusiones con Ivana la llevaron a estar en primera línea en más de una ocasión. Ahora, una vez finalizado 'GH DÚO', Elena Rodríguez ha confesado que su vuelta a la realidad ha sido más dura de lo que esperaba.

"No me he arrepentido de nada, me he mostrado como soy, intensa, educada, la que se enfada, la que no... Le he dado importancia a lo que la tenía, no a unas toallas o a un trozo de chocolate. Me ha encantado vivir esta experiencia y estoy muy orgullosa de mí misma", explicaba en una entrevista en la web de Telecinco.

| Mediaset

"La vida fuera ha seguido y pasan cosas, tú tienes que adaptarte. A mí me han pasado muchas cosas muy intensas. Cuando salí me tuve que meter en hospitales y estar con mi padre, que le habían operado del corazón nada más salí, así que estoy muy contenta de haber salido justo cuando salí. Él ya está bien, pero pasaron muchas otras cosas que todavía no he podido respirar, ni deshacer la maleta", ha añadido, confesando que todo se ha quedado en un susto.

Pese a que todo apuntaba a que contaba con el fuerte apoyo de los adaristas, Elena Rodríguez fue una de las primeras en abandonar la casa cuando se activaron las votacione en positivo. De este modo, pudo volver a casa y reencontrarse con sus dos hijos, Adara y Aitor. De hecho, la concursante de 'GH DÚO' estaba preocupada al no ver a su hijo en plató durante una de sus últimas galas.

| Mediaset

Recordamos que 'GH DÚO: El desenlace' fue líder de su franja con un 13% de share y 1.212.000 espectadores, con casi 4 puntos de ventaja sobre su directo competidor (9,1%). También fue líder en target comercial (12,4%) y entre los menores de 55 años (12%). Alcanzó más de 3,8M de contactos a lo largo de sus cuatro horas de emisión.