Lucía Sánchez, ganadora de 'GH DÚO': vence a Asraf Beno en una ajustada final

Lucía Sánchez se ha convertido en la ganadora de la segunda edición de 'GH DÚO'. Tras una fallida final el pasado jueves, en la que la aplicación de Mitele falló y los espectadores no pudieron votar, el reality ya ha anunciado a su esperado ganador. Lejos de anunciar el nombre al inicio de la noche, 'GH DÚO' se ha esperado prácticamente hasta las 2h de la madrugada para desvelar la victoria de Lucía.

Ha sido una final muy reñida entre Asraf Beno y Lucía Sánchez, en la que se ha recibido un total de 3.289.958 votos. Inicialmente, el novio de Isa Pantoja era el ganador, pero durante la final del jueves hubo un sorpasso. Era la primera vez en la historia de 'GH DÚO' que sucedía esto en plena final.

| Mediaset

De este modo, los espectadores han podido votar durante cuatro días más, hasta que los porcentajes se han quedado en un 46,9% y 53,1%, a favor de la ganadora. Finalmente, Lucía Sánchez ha sido la escogida por la audiencia de 'GH DÚO' para ganar el premio de 50.000 euros. Sigue los pasos de María Jesús Ruiz, que fue la ganadora de la primera edición, y ha vuelto al plató tras el jueves para entregar el preciado maletín.

"Gracias por entenderme. Se lo dedico a mi niña, a mi familia, gracias al equipo por haber confiado en mí, gracias a todos", decía Lucía Sánchez tras saber que era la ganadora. "Prometo mejorar y ser mejor persona", añadía la ganadora, que les prometía a sus padres que les va a arreglar el cuarto de baño.

"Quiero agradecer a todas las personas que han gastado un minuto de su tiempo en votarme. Personas que me siguen desde el primer día que salí en la tele. He podido evolucionar y cumplir un sueño y sin la gente no sería feliz. ¡Gracias!", añadía Lucía Sánchez.

| Mediaset

Cabe destacar que 'GH DÚO' batió récord de temporada con un 18,4% de share, 1.238.000 televidentes y 2.494.000 espectadores únicos. La fallida final fue líder de su franja con más de 7 puntos de share de ventaja sobre la siguiente opción, del TC (16,6%) y en menores de 55 años (19%). Sin embargo, no pudo liderar frente al futbol en prime time, ya que 'GH DÚO: Express' marcó un 9,2%, 1.276.000 seguidores y 3.159.000 televidentes únicos.