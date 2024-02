Telecinco confirma la noticia más esperada: vuelve Jorge Javier con 'Supervivientes'

El regreso de Jorge Javier Vázquez a Telecinco ya es una realidad. Tras muchos rumores durante los últimos meses, Mediaset ha lanzado la primera promo de 'Supervivientes', que dará el pistoletazo de salida previsiblemente en marzo. Y como él mismo confirmó: Jorge Javier Vázquez seguirá siendo el presentador estrella de las galas.

"A mí nunca me dijeron que no iba a presentar 'Supervivientes'. Cuando me reunieron tras la cancelación de 'Cuentos Chinos' ya me dijeron que iba a presentar el programa, pero después yo ya no tengo el control de las cosas que se publican", desveló el propio Jorge Javier en una entrevista.

De este modo, Telecinco ha aprovechado la emisión de 'La Isla de las Tentaciones' para lanzar la primera promo de 'Supervivientes'. "Anda niño, toma el móvil que no para de sonar", le dice una mujer al presentador, que está tumbado delante de una piscina. "Comienza la aventura" se puede leer en el teléfono, mientras que Jorge Javier se levanta y grita: "¡Por fin!".

En cuanto al resto de presentadores, Sandra Barneda regresará a 'Supervivientes: Conexión Honduras', mientras que Carlos Sobera se mantiene en 'Tierra de Nadie' los martes. Finalmente, tras los rumores del fichaje de Cristina Pedroche, Laura Madrueño volverá a los Cayos Hondureños en su segundo año como presentadora desde la isla.

Por lo que respecta a los concursantes, todavía no hay ninguno confirmado para la nueva edición de 'Supervivientes'. Tan solo se rumorean algunos nombres como Carmen Borrego o Ángel Cristo JR.

Por lo tanto, 'Supervivientes' será una de las grandes apuestas de Telecinco para la primavera, ocupando el prime time del martes, jueves y domingo, en sustitución de 'GH DÚO'. La cadena de Mediaset también contará con una nueva temporada de 'Factor X' presentada por Ion Aramendi, previsiblemente para la noche del sábado. Telecinco también cuenta con 'Mental Masters' de Carlos Sobera entre los nuevos formatos de su catálogo.

Recordamos que 'Supervivientes' fue todo un éxito el año pasado, siendo el programa que mejor funcionó en Telecinco. Pese a perder casi tres puntos, el reality medió en sus galas un gran 17,5% de share y 1.617.000 espectadores. Además, subió en su final presentada por Carlos Sobera a un 19,7% de cuota y 1.634.000.