Efrén Reyero desvela el motivo por el que está molesto con Marta López tras 'GH DÚO'

Efrén Reyero era expulsado en la cuarta gala de 'GH DÚO' sin esperarlo. Inicialemente, Marc Florensa era el eliminado entre los nominados, pero se habría una nueva votación durante la gala para elegir la segunda expulsión de la noche entre todos los concursantes. El paso de Efrén Reyero por la casa de 'GH DÚO' no ha sido nada destacado y es por ello que la audiencia tampoco le echa de menos en la casa.

Antes de abandonar, Efrén tuvo la oportunidad de despedirse de Marta López donde quedaron para hablar fuera del concurso. Sin embargo, en su despedida de la casa este lanzaba un dardo a su ex pareja. "A Marta no le mando un beso, espero después de lo que ha hecho llegue a la final", le decía.

| Mediaset

Este gesto no le gustaba nada a Marta: "¿Cómo puede dejarme aquí dentro así? No me voy a callar, ya estoy harta de callarme, me parece tan feo". Además, el martes durante el programa con Ion Aramendi se ha pronunciado sobre esto y cómo se sintió. "Cuando recibimos un poco de información de fuera nos afecta, por eso entendí de eso que él está muy ofendido por algo y yo no me puedo defender, pero he tomado la decisión de que no voy a pensar más", decía.

"Qué disfrute que está ahí fuera, que hable lo que quiera que ya llegaré yo también", entonaba Marta en forma de mensaje muy directo a Efrén. El que fuese tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', por su parte, reaccionaba a todo esto desde el plató de 'GH DÚO'.

"Ha tenido tres semanas en la casa para poder hablar conmigo de lo que cree que le tengo que pedir perdón. Es que no lo sé, estoy deseando que ella me diga el qué", aseguraba el recién expulsado.

| Mediaset

Además, explicaba el motivo por el que está frío con ella: "Le dije a Marta que no volviera a hablar del tema de los dos. Veo luego vídeos en los que se dedica a estar criticándome por ahi y no es capaz de decírmelo a mí, eso no es un amigo". Sin embargo, no cree que sea culpa de ella haber sido expulsado: "Es mía porque he sido torpe y no he tenido suficiente apoyo, de eso no tiene culpa Marta".