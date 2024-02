¿Quién es Rocio Madrid, décima concursante confirmada de 'Supervivientes'?

La lista de concursantes de 'Supervivientes 2024' suma a su novena concursante. El reality presentado por Jorge Javier Vázquez regresará a las pantallas el próximo 7 de marzo. Un nuevo grupo de famosos saltarán del helicóptero para sobrevivir con lo mínimo en los cayos hondureños durante tres meses.

De este modo, el noveno nombre ha sido anunciado en 'TardeAR' de Ana Rosa Quitana: Rocio Madrid. La comunicadora se suma a la presentadora de los 90 Arantxa del Sol, al empresario Javier Ungría, al rapero Arkano o Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito. Así como a la deportista Blanca Manchón, la peluquera Lorena Morlote, el periodista Kike Calleja, la colaboradora Carmen Borrego o Ángel Cristo JR, hijo de Bárbara Rey.

"No se si soy valiente porque no me he parado a pensar en frío. Para que voy a sacar conclusiones de algo cuando no sé lo que voy a pasar allí", ha explicado en su aparición de 'TardeAR'.

| GTRES

Como novedad en la edición, Sandra Barneda se pone al frente de 'Supervivientes: Conexión Honduras' los domingos como sustituta de Ion Aramendi. Por su parte, Laura Madrueño repite por segundo año como presentadora en la isla, mientras que será el sexto de Carlos Sobera en 'Tierra de Nadie' los martes. Finalmente, Jorge Javier Vázquez regresa a las pantallas tras cinco meses alejado de Telecinco, tras la cancelación de 'Cuentos Chinos'.

¿Quién es Rocio Madrid?

La nueva participante de 'Supervivientes' es una mujer que hizo historia como colaboradora del mítico ‘Crónicas Marcianas’, donde compartió plató con grandes de la televisión como Boris Izaguirre, Carlos Latre o Javier Sardá. En el famoso late night estuvo trabajando desde el año 2001 hasta el último programa, en 2005.

| Mediaset

Sin embargo, hay que recordar que su primera vez ante las cámaras fue en la serie ‘Querido maestro’ de Imanol Arias en 1998. También ha tenido papeles episódicos en '7 Vidas', 'Centro Médico' o 'El Minisetrio del tiempo'. Y de más recorrido en 'Amar en tiempos revueltos' o 'Arrayán' de Canal Sur.

Cabe destacar que en 2013 estuvo en el programa ‘Expedición imposible’ de Cuatro y en 2022, compitió en el espacio ‘Esta noche gano yo’ de Telecinco. Además, también ha sido concursante de 'Tu Cara Me Suena' en Antena 3.