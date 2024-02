'La Isla de las Tentaciones' anuncia una inesperada hoguera de confrontación

'La Isla de las Tentaciones' cada vez se acerca más a su recta final y llegan los primeros reencuentros entre las parejas. Telecinco emite este miércoles 28 de febrero una nueva entrega del programa presentado por Sandra Barneda. A lo largo de la velada, los espectadores presenciarán la confrontación solicitada por uno de los chicos ante lo que ve en su última hoguera o el destierro durante 24 horas de una de las protagonistas acompañada de su soltero favorito.

De este modo, el programa arranca con la continuación de la hoguera de los chicos, que se ven sorprendidos con imágenes que no esperan. Las dudas generadas provocan que algunos no se vean capaces de hacer frente a la situación y uno de ellos decide que es momento de enfrentarse cara a cara a su pareja en una hoguera de confrontación. ¿Acudirá su pareja o decidirá no presentarse al reencuentro?

| Mediaset

Al regresar a las villas, afloran nuevos sentimientos, entre los que se encuentra el despecho. Con la llegada de la noche uno de los protagonistas traspasa los límites y activa la luz roja de la tentación en Villa Montaña.

Al día siguiente, los solteros deben tomar una importante decisión que afecta a una de las chicas, la que a su juicio no está disfrutando de la experiencia. La elegida es desterrada durante 24 horas en compañía de su soltero favorito.

Además, dos nuevas fiestas vuelven a animar las villas. Sin embargo, en la de Villa Montaña un juego revela que no todo el mundo es correspondido como creía. Sergio confiesa sus verdaderos sentimientos sobre Marieta y sus planes de futuro junto a ella, lo que cambia el destino de su experiencia.

| Mediaset

Por último, Sandra Barneda visita nuevamente Villa Montaña para comunicar otra importante decisión. Una de las chicas podrá ver lo que está ocurriendo en Villa Playa durante 10 minutos. Las imágenes que presencia dificultan su regreso a la villa y cambian inesperadamente su experiencia en 'La isla de las Tentaciones'.

Recordamos que 'La Isla de las Tentaciones' lideró su franja de emisión con su tercer mejor share de la edición (16,1%) y 1.262.000 espectadores. Creció notablemente en target comercial hasta liderar con un 21,6% de share y en menores de 55 años, donde alcanza un 24,8%. ‘