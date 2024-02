Elena se rompe en 'GH DÚO' al darse cuenta de lo que ocurre en plató con su hijo

La final de 'GH DÚO' está cada vez más cerca y ya solo quedan cinco concursantes luchando por el premio. Los familiares de los finalistas han conectado en directo con la casa para decir sus alegatos a sus ganadores y mojarse en quién debería marcharse. Sin embargo, algo le hacía romperse a Elena Rodríguez en 'GH DÚO', al ver a su hijo Aitor Molinero.

Y es que Aitor entraba por videollamada para decir unas palabras de apoyo a su madre y Elena ya reaccionaba al ver que no estaba en plató: "¿Por qué conectas?". "Tiene que llegar a la final porque ha sido tolerante, empática con sus compañeros, no necesita tener un perfil polémico para concursar", decía Aitor. Por su parte, Elena Rodríguez escuchaba las bonitas palabras de su hijo con una sonrisa: "Te amo mucho".

Sin embargo, la sonrisa se le borraba pronto de la cara cuando se cortaba la conexión de su hijo. Ion Aramendi se daba cuenta de las lágrimas de la finalista y se preocupaba por ella: "¿Qué te pasa?".

| Mediaset

Las lágrimas no le dejaban hablar y Asraf hablaba por ella mientras ella asentía. "Se ha quedado preocupada por lo de Aitor, al conectar desde casa se ha preocupado por qué no está en plató", explicaba el joven. "No hay nadie si me voy", decía la finalista preocupada y con un gran sofoco.

"No tienes nada de que preocuparte, es una cuestión simplemente logística, por eso hemos conectado con tu hijo. No tenía la capacidad de venir por otros motivos, es una cuestión puntual, pero no pasa nada. Ha tenido la oportunidad de venir y no ha podido, es solo eso", le explicaba el presentador para tranquilizarle y conseguía que Elena Rodríguez se calmase un poco ante su preocupación.

| Mediaset

Recordamos que uno de los temas más polémicos de 'GH DÚO' ha sido la ausencia de Adara Molinero durante las galas. La joven ha decidido alejarse de la televisión y mantenerse al margen de la defensa de su propia madre. Es por ello que Aitor Molinero se ha visto obligado a acudir continuamente el plató.

Cabe destacar que 'GH DÚO: El Debate' ha batido su récord con su entrega más vista de la temporada al conseguir 1.085.000 espectadores y la segunda con mejor share: 11,4%. El programa de Ion Aramendi registró más de 3,5M de contactos. Además, fue líder en target comercial (10,7%) y entre los menores de 55 años (11,2%).