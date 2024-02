Elena estalla como nunca antes en directo ante las insinuaciones de Finito en 'GH DÚO'

La vuelta de Ivana Icardi y Finito en la casa de 'GH DÚO' como visita lo ha revolucionado todo. Las confesiones que han tenido con Keroseno no han gustado nada a sus compañeros, que han reaccionado en directo tras ver las imágenes. Un asunto que terminaba estallando por los aires en directo en el debate de 'GH DÚO'.

"Me da vergüenza que vengan y le digan lo que tiene que hacer, los demás no tenemos ninguna información de fuera", reaccionaba Marta. Por su parte, Finito explicaba lo que para él había sido verdaderamente importante de reencontrarse con su hermano en la casa. "Lo de que haga piña lo digo porque lo necesita, lo que me interesa es que esté bien anímicamente porque me le encontré destrozado", decía.

Las palabras de Finito hacían estallar como nunca antes a Elena Rodríguez en 'GH DÚO': "¡Qué poca vergüenza acabas de tener!. Hemos tratado bien a tu hermano desde el primer momento y le hemos arropado. No puedes venir tirando mierda".

"¿Tú qué sabes cómo yo estoy? Estoy mal porque se han ido mi hermano y mi gran hermana. Tengo derecho a estar mal, tú no vas a decir a lo que yo tengo derecho o no", contestaba Keroseno. Sin embargo, Elena Rodríguez seguía defendiendo su versión: "Nadie te ha tratado mal, todo lo contrario".

Asraf Beno conseguía que Elena Rodríguez volviera a sentarse en el sofá. Sin embargo, segundos después volvía a brotar y lanzaba un claro mensaje tanto a Finito e Ivana mientras se marchaba del directo muy enfadada al baño: "Flaco favor le hacéis a Keroseno".

Minutos más tarde, Elena Rodríguez regresaba al salón y continuaba mostrando su enfado ante esto. "No pueden venir diciendo eso, no lo voy a permitir, a tu hermano se le ha tratado aquí como a todos. ¡Pero qué coño es esto! No me da la gana ya de callarme", estallaba. "La verdadera Elena es esta", señalaba Keroseno ante los gritos de Elena.

"Si me he ocupado de algo aquí es de que Keroseno se encontrase bien entre todos. No pueden venir aquí a decir que se ha encontrado a su hermano mal porque no es verdad", explicaba Elena Rodríguez. Sin embargo, Keroseno quería dejar claro que la verdad es que ha estado mal: "Mis compañeros han hecho porque esté bien, pero no lo estaba porque me falta mi hermano y mi hermana, lo que no hago es llorar por las esquinas".