El motivo por el que Elena ha roto a llorar en 'GH DÚO': está relacionado con Adara

El regreso de Ivana Icardi a la casa de 'GH DÚO' ha revolucionado a los concursantes. La argentina ha entrado junto a Finito para convivir con el resto hasta el domingo después de que el público haya votado por ellos. Como no, Ivana Icardi ha tenido unas palabras con Elena Rodríguez, que han hecho que esta se rompa a llorar.

Ivana ha dado a entender que ella está feliz con su paso por ‘GH DÚO’ y que se ha demostrado que no es rencorosa. Unas palabras que han hecho reflexionar a Elena Rodríguez sobre su enfrentamiento con Adara Molinero . "Pero tela lo que me he encontrado fuera...Yo no soy la rencorosa", llegaba a decir Ivana bien entrada la madrugada.

Por su parte, Elena le pedía que dejase el tema, porque ya entendía a qué se puede referir y la información del exterior la podría desestabilizar. Eso era justo lo que ocurría, ya que, más tarde, se desahogaba junto a Asraf y Keroseno: "Espero que mi hija esté bien", se lamenta la madre de Adara. La participante, que esta semana está nominada, estaba visiblemente preocupada por su hija.

"No te rayes, ella se sabe cuidar perfectamente. No vale de nada imaginarse cosas cuando no se sabe", le consolaba Asraf mientras ella se secaba las lágrimas. "Yo creo que lo que ha recibido Ivana fue al entrar aquí, que entramos las dos con fuerza, tuvimos una bronca monumental. Yo me imagino que ella (Adara) la contestaría", añadía Elena Rodríguez, intentando descifrar las palabras de la invitada.

"Espero que no le haya sentado nada mal de lo que yo haya dicho, hecho o haya podido hacer. Para mí, mis hijos, por supuesto, son lo primero", añadía la madre de Adara Molinero. Por su parte, Asraf continuaba consolándola: "No te imagines nada porque no sabemos nada, hay que seguir".

Recordamos que la sexta gala de 'GH DÚO' lideró su franja con un 12,5% de share y 912.000 espectadores. Sacó 2,5 puntos de ventaja sobre su inmediata competidora en su banda de emisión (10%), aunque no en prime time, donde lideró 'Entre Tierras'. 'GH DÚO' también lideró en target comercial (11,5%) y en menores de 55 años (12,4%). No tuvo la misma suerte 'GH DÚO: Express', que anotó un escueto 7,8% y 1.073.000 televidentes.