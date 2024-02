Isa Pantoja, obligada a dar la cara por Asraf tras el mensaje del público de 'GH DÚO'

Tan solo quedan unos días para que 'GH DÚO' llegue a su fin y cada vez es más complicada la defensa de los finalistas. El debate electoral hacía que los concursantes se mojasen sobre el resto de sus compañeros para dar sus argumentos de cara a la final. Una dinámica que ha dejado tensiones y alguna que otra lágrima.

Lucía era la primera en dar su opinión sobre quién ha sido la persona más activa y entretenida y cuál ha sido un mueble. Como también lo hacían Elena y Manuel. Sin embargo, el momento más emocionante del debate lo protagonizaba Asraf cuando tenía que mojarse sobre este tema.

"Hemos entretenido todos, es verdad que ellos han entretenido más y yo lo he hecho menos, supongo. Mueble no considero a nadie, creo. Mueble es quien no muestra sus sentimientos ni dice las cosas", entonaba Asraf Beno este lunes en 'GH DÚO'.

| Mediaset

Más tarde, Asraf Beno explicaba que decía esto después de leer en un mensaje que les había llegado del público, que "se valora más entretener, divertir y un poco esto". Hablando de esto se mostraba muy emocionado, con lágrimas en los ojos. "Es lo que siento, de nosotros cuatro me considero menos entretenido, las fiestas me las pego bastante, pero por el día cocino y eso", añadía.

Y es que Asraf Beno había recibido un mensaje enviado por la audiencia. "¿Crees que eres un digno finalista de un reality de convivencia escondiéndote en las tareas para que no te salpique lo que pasa o evitando pronunciarte para que no perjudique tu permanencia?". Palabras a las que respondía este: "Todos somos dignos finalistas, si hemos llegado aquí es por algo. No me refugio en las tareas, hay temas que no me gustan y, como me siento incómodo, me voy".

| Mediaset

Tras ver este mensaje, Isa Pantoja quería mostrar su orgullo de que su pareja esté en la final y decía algo. "¿Por qué no puede ganar alguien que sea tranquilo y si alguien conflictivo? No hay un perfil de 'Gran Hermano', todos son diferentes y son dignos los cuatro que están ahí", decía la joven. Además, aseguraba que Asraf Beno sí que se ha mojado, pero lo que no hace "es luego entrar en bucle y estar luego tres horas hablando por detrás de los demás".