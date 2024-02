'Reina Roja', un thriller potente que conecta con la sensibilidad humana

‘Reina roja’, la ambiciosa apuesta de Prime Video, se ha estrenado el 29 de febrero en la plataforma. La serie es una adaptación de la exitosa trilogía de Juan Gómez-Jurado. Es de las series más esperadas del año, y las expectativas son altas, ya que hablamos de un fenómeno literario.

La adaptación está protagonizada por Vicky Luengo (‘Antidisturbios’), que interpreta con brillantez a Antonia Scott. Y, Hovik Keuchkerian (‘La casa de papel’), que va convenciendo como Jon Gutiérrez según va avanzando la trama. Ambos actores, ya trabajaron juntos en ‘Antidisturbios’.

La serie está al mando de la showrunner Amaya Muruzábal (‘Hernán’), que también forma parte de la producción ejecutiva. Y, Koldo Serra (‘La casa de papel’) como el director de la mayor parte de episodios de la temporada. Se espera que está primera temporada sea solo el inicio a la adaptación de la trilogía literaria, y tras ella lleguen sus dos secuelas, ‘Loba Negra’ y ‘Rey Blanco’. Por el momento, será ‘Reina Roja’ la que intentará traer el libro a la pequeña pantalla, con sus 7 capítulos de 50 minutos.

| Prime Video

La historia de ‘Reina Roja’ se centra en la figura de su protagonista, Antonia Scott (Vicky Luengo). Una mujer que gracias a su CI de 242, ha sido capaz de resolver miles de casos, y convertirse en la 'Reina Roja' de un proyecto policial secreto y experimental. Hecho que la ha hecho aislarse en su propia casa, y enfrentarse a sus demonios.

La verdad es que en el primer capítulo, si no has leído la obra, no acabas de entender que estás viendo. La trama comienza llena de dudas. misterio y enredos, que no acaba de encajarte pero resulta adictivo.

El hilo narrativo está construido de forma coherente y correcta. Consigue atrapar al espectador y, crear esa tensión y necesidad por saber que está pasando y que les pasa a sus personajes. Un thriller bien hecho y muy visual, como ya reclamaba su autor por su particular forma de escribir. Te deja intrigado y, en ciertos momentos, horrorizado por lo que estás viendo.

| Prime Video

El reparto cuenta con nombres como Alex Brendemühl como Mentor, Eduardo Noriega como Jaume Soler, Urko Olazábal como el Inspector Parra o Emma Suárez como Laura Trueba, entre otros. Es indiscutible que cada nombre es un acierto, por más pequeña que sea la aportación de estos, su presencia es significativa en aumentar la tensión de la trama.

Destacando el trabajo brillante de Vicky Luengo, que podía caer en clichés al convertirse en una mujer con Altas Capacidades. Y, por el contrario, ha trabajado y creado un personaje completo y veraz, con sus idas y venidas, y conflictos profundos. Su papel era el más complejo psicológicamente, y consigue equilibrar la contención y la visceralidad de Scott con facilidad.

Por otro lado, Hovik Keuchkerian con el que no llegas a conectar en un inicio, por la frialdad con la que se presenta su personaje. Pero, según se va desarrollando la trama, va conmoviéndote y acercándote a él. En concreto, cuando se va estrechando la relación entre Gutiérrez y Scott, y la relación con su madre donde le vemos desplegar delicadeza y sensibilidad. Un personaje complejo por sus contradicciones, con cierta vis cómica y tremendamente imponente, que le queda como anillo al dedo.

| Prime Video

Por lo que respecta a ambos protagonistas, consiguen crear una relación de compañerismo y amistad bonita y sensible. Además, los personajes tienen subtramas complejas y bien construidas, que los hace adoptar esa dualidad y carácter distante y frío. Pero, a su vez, les permite crear una conexión especial entre ellos. Ambos actores se complementan a la perfección y aportan intensidad, frescura y dinamismo conjuntamente.

‘Reina Roja’ es un thriller adecuado y entretenido, que consigue mantener la tensión en cada capítulo, así como provocar cierto terror psicológico, y descolocarte con cada giro dramático. Una serie digna y podríamos decir que es una buena adaptación literaria, que ha conseguido plasmar la atmósfera y esencia creada por Gómez-Jurado.