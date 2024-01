Hovik Keuchkerian ('Reina Roja'): 'Leer los guiones y la novela me llevaba a equívocos

El estreno de 'Reina Roja' a Prime Video está a la vuelta de la esquina. El 29 de febrero se estrena en la plataforma este thriller inquietante y diferente que combina la urgencia y acción de la investigación con la jugosa y guasona química de sus dos protagonistas. 'Reina Roja' es la adaptación de la primera entrega de la exitosa trilogía de Juan Gómez-Jurado, que cuenta con siete episodios.

En noviembre de 2022, en TVienes acudimos al rodaje de 'Reina Roja' y pudimos hablar con Hovik Keuchkerian, que protagoniza la serie junto a Vicky Luengo.

¿Cómo te sentiste al entrar en un proyecto tan ambicioso como es este universo que ha creado Juan Gómez-Jurado que ha leído tanta gente?

Considero que cualquier actor del mundo hubiese querido meterse en la piel de Jon Gutiérrez y quien diga lo contrario miente. Juan me lo mandó hace mucho, no sabía ni si estaba en proyecto, pero hace ya años que Juan me mandó la novela y la leí y la dejé. No pensaba en el futuro, pero me siento un privilegiado, un afortunado, es un reto muy grande y no tengo ninguna duda de que quedará redondo el proyecto.

¿Te has preparado el papel de alguna manera en concreto?

Estoy preparando el personaje como he preparado todos los que he hecho hasta la fecha como intérprete, de una forma muy seria y metiéndome muy a fondo. Me leí la trilogía muchas veces, hasta que llegaron los guiones y me di cuenta que leer los guiones y la novela al mismo tiempo lo que me llevaba era a equívocos. Hay cosas que eran de la novela que no debían estar y en mi cabeza estaban, entonces, dejé las novelas en un rinconcito y me centré en trabajar los guiones.

Juan tenía muy claro por dónde quería llevar a Jon y no se metió. Respetando a unos pilares fundamentales de quién es Jon Gutiérrez, he hecho a mi Jon Gutiérrez, espero que a la gente les guste.

¿Cómo definirías a este Jon Gutiérrez de la serie?

Es una actualización de Sancho Panza. Si Sancho Panza fuese un superhéroe sería Jon Gutiérrez. Es un tipo con una generosidad brutal, directa, clara, con la necesidad natural de defender a la gente, sobre todo, a la gente débil, en este caso a Antonia Scott. Ella es una tipa muy potente intelectualmente, pero es una tipa que necesita a un escudero, y además, necesita a un escudero con una inteligencia emocional y con un alma y con un corazón como el que tiene Jon.

Por otra parte, Jon es un tipo que lleva su carga, lleva su sufrimiento, lleva su dolor, su cruz. Es un tío que ha crecido con su madre, su mundo es su madre, es un tipo policía nacional, vasco, gay, que en mi opinión dio un paso para adelante en una edad muy temprana. Dijo yo soy gay y esto es lo que hay y si te gusta bien y si no pues que te jodan. Es un tipo con una personalidad muy marcada y, sobre todo, con la honestidad, la lealtad y la necesidad de proteger a gente que quiere.

¿Qué aportan todas las novedades de la serie a la saga literaria?

Aunque Juan dijese lo contrario, que no creo que dijese lo contrario, yo soy escritor, no soy escritor de novela, pero soy poeta entonces, tú escribes algo, lo revisas, luego lo dejas reposar, lo vuelves a revisar y lo metes en un cajón y a los 2 años es mejor. A la que lo cojas, lo leas y le cambies dos cosas es mejor. Entonces, si le sumas que la novela es magnífica y todo el equipo que ha ido adaptando pues hay cosas que están mejor en el guion que en la novela.

La novela es espectacular, pero la adaptación es muy buena la complejidad es resolver ese tocho en 7 capítulos. Yo creo que está muy bien resuelto, muy adaptado y en algunos momentos es superior. Ahora, tenemos que ser capaces y creo que lo estamos siendo, de llevar todo eso al guion y a la pantalla, que yo creo que todos lo estamos consiguiendo y todo el equipo está haciendo un trabajo brutal.

Antes has definido a tu versión de Jon Gutiérrez y ahora que lo has interpretado, ¿cómo es su relación con la Antonia de la serie en vez de con la del libro?

Creo que es bastante fiel porque la relación que tiene Jon en el libro con Antonia o Jon en la serie con Antonia es una relación que te la puedes encontrar en el día a día habitual. Es la de cualquier persona si has tenido una vida medianamente en la que has socializado o hayas tenido una vida profesional medianamente movida.

Te puede pasar en una tarde desde las 17:00 de la tarde a las 22:30 de la noche de que te dicen: “Hola, me llamo Vicente o soy Hovik” y al minuto al minuto estás pensando este tío es imbécil, no le soporto. Probablemente, yo entre en cólera y me ponga a gritar y luego, empieza a pasar la jornada y resulta que de caerte como el puto culo y querer marcharte y querer estar en otra parte del mundo. Pues empiezas a sentir cierta curiosidad, cierto interés, sea Vicente, sea Julia me da igual y eso acaba a las seis horas con un qué tipo más interesante.

Lo que ocurre es que claro, es un bicho raro, es una friki, y Jon que es un tipo que le gusta lo que es blanco es blanco, lo que es negro es negro. Lo que me vayas a decir, dímelo, no me vayas dando vueltas y se encuentra con esto y claro. De primeras se echa para atrás y dice que lo hace porque lo tiene que hacer, pero luego va descubriendo que, realmente, es como suele pasar que detrás de esa coraza esconde cosas.

Han comentado que en ‘Reina Roja’ conoceremos un Madrid distinto, tú, tanto como Jon como actor, ¿qué has descubierto de Madrid en este rodaje?

Soy un tipo al que no le gusta las grandes ciudades no le gustan los sitios donde hay mucha gente, no suelo bajar a Madrid salvo que sea algo obligatorio. No porque no me guste Madrid, sino que no me gustan las grandes ciudades y menos el centro de las ciudades. Y efectivamente, me está pasando a mí que estoy diciendo hostia puta, si aquí había un barrio.

Yo estoy conociendo muchos sitios, el público no sé, pero yo y encima como voy en mis medios, voy en mi moto o en mi coche, ahora estoy conociendo sitios de Madrid que no había estado nunca. Por esa parte estoy encantado y que esos sitios los vaya a ver todo el mundo pues magnífico, tanto para Jon como para Hovik.