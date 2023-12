Denna ('OT 2023'): 'Creo que Naiara va a ser la ganadora'

Denna se ha convertido en la tercera concursante en abandonar la academia de 'OT 2023'. Después de ver sus actuaciones, el público decidió salvar a Violeta, la otra nominada. Encima del escenario, Denna apostó esa noche decisiva por 'Dragón' de Lola Índigo y Violeta por 'Es por ti' de Juanes.

La gala 4 del programa contó con la tercera expulsión, un nuevo nómada favorito de la semana y nuevas nominaciones. Esta semana el público deberá votar entre Álex y Salma. Para conocer cómo vivió el momento de la expulsión y su paso por el programa, hablamos con Denna, la tercera expulsada de 'OT 2023'.

¿Cómo ha sido compartir la nominación con Violeta?

Ha sido lo peor y lo mejor a la vez. Nos hemos apoyado en todo porque solamente nosotras dos íbamos a entender cómo estábamos. Aunque al fin y al cabo íbamos a perder; se quedase una porque iba a echar de menos a la otra, y viceversa.

Entonces ha sido complicado, pero al final hemos venido a esto, es un programa de televisión. Así que ahora toca trabajar y en cuánto salga seguir con la amistad que teníamos, que esto va a ser eterno estoy segura.

¿Has podido ver la actuación que hiciste anoche? ¿Te quedaste satisfecha?

He visto poco porque ayer cuando volví al hotel, volví muy tarde. Vinieron mi padre y mi grupo de amigos a darme una sorpresa, y estuvimos hasta las cinco de la mañana hablando. Entonces me he podido meter muy poco en redes la verdad.

Todavía estoy asimilando todo lo que hay y llevamos aquí todo el dia haciendo cosas también. Pero lo poco que he visto me ha gustado mucho. Yo me quedé muy satisfecha con lo que hice, siento que lo dí todo y que me abrí en canal a la gente.

Así que me quedo con esa sensación. De decir "aquí estoy yo", "esto es lo que soy" y seguimos para adelante, que esto no es el fin de nada, al contrario, es solo el principio. Así que me sentí bastante bien.

| Prime Video

¿Por qué crees que has sido una de las primeras expulsadas? ¿Tiene algo que ver con el bloqueo que a veces has comentado?

Creo que soy una persona muy autoexigente, me tomo esto muy enserio, yo me quiero dedicar a esto. Entonces en ser tan perfeccionista, muchas veces nos juega una mala pasada. Y creo que me bloqueé un poco al principio en ese sentido.

Con "Padam Padam" por motivos de sonido, lo que pasó. Pero a partir de la gala de "El Fin del Mundo", fue como el punto de inflexión para subir hacia arriba. "Peináme Juana" la disfruté mucho, estoy súper contenta con esa actuación, incluso con la del "Dragón".

Entonces quizá ha sido por la presión, por querer ser todo perfección. El no permitirme equivocarme me ha jugado una mala pasada. Pero es un proceso y se trata de aprender y de seguir creciendo.

Así que me lo tomo como un aprendizaje, y que ahora hay que subir para arriba, ya no se puede bajar.

¿Cómo viste tu nominación? ¿Consideras que fue injusta?

No se trata de si es justa o no. El jurado tiene un trabajo muy duro, al final hay mucho nivel y alguien tiene que salir nominado. Entonces ellos tienen sus motivos, su opinión es la que cuenta y es con la que nos tenemos que quedar.

Yo lo disfruté mucho y lo trabajé, y me alegro que aunque me nominasen lo hicieran con esa actuación. Creo que salió muy guay. También el "Dragón" ha sido muy guay, he descubierto cosas con Mamen de mi voz que antes no conocía.

Al final sí que ha sido mi as en la manga, como decía Buika, para subir arriba. He descubierto cosas muy guays, y me quedo con eso. A nadie le gusta que le nominen, es irte del aprendizaje y de la convivencia.

Pero todas las opiniones son válidas, hay que tomarlo como una crítica constructiva.

| Prime Video

Después de la gala de anoche, ¿crees que deberías haber escogido otra canción de nominada?

No, creo que elegí la canción que tenía que elegir. Porque ya había hecho cosas de baile, y me apetecía plantarme en el escenario y demostrar quién soy yo. Dejarme la voz ahí.

Y es que esta canción que me parece preciosa. Tiene una letra increíble y, además, es de Lola Índigo que para mi es una súper referente. Creo que tenía todos los ingredientes necesarios para que saliera guay y estoy súper orgullosa.

También por el trabajo que hice con los profesores, porque sin ellos yo no estaria en ningún sitio. Me ayudaron mucho, así que estoy muy contenta con la elección.

¿Qué vas a echar más de menos dentro de la academia?

A mis compañeros. Ya esta mañana ha sido raro porque me he despertado en el hotel, mi padre se ha ido temprano y me he quedado sola. Y ha sido raro porque llevo un mes compartiendo habitación con 16 personas, entonces la sensación de soledad ha sido un poco extraña.

Me acuerdo mucho de ellos, desayunando, ahora comiendo, porque son ahora mi familia. A lo mejor desde fueran diran "qué exagerados, no será para tanto!", pero es que se vive tan intensamente desde dentro. Solo nos tenemos a nosotros, entonces los voy a echar mucho de menos y tengo muchas ganas de verlos a todos.

¿Qué os dijo Noemí Galera en plató para entender que teníais que cambiar vuestra actitud?

Al final estamos conviviendo 16 personas, en ese momento 14, cada uno de su padre y de su madre. Todos nos queremos muchísimo, no esperaba esa unión. No sé lo que se verá desde fuera, pero nosotros creemos que estamos todos para todos.

Entonces como tampoco nos conocemos, el período de adaptación creo que se presta a eso, que alguien quizá se sienta algo desplazado. Pero en cuanto lo hablamos, cuando ponemos en común todo lo que pensamos, todo vuelve a estar unido, como estaba en los castings.

Volvió esa familia, que estaba. Pero que por los nervios y las circunstancias, a veces eres consciente de que te estan grabando aunque quieres ser cien por cien nosotros. Allí no puedes decir ciertas cosas porque somos el espejo de mucha gente.

Creo que es una unión de todas esas cosas, pero al final se ha solucionado y somos la familia que habéis visto que somos.

| Prime Video

¿Qué relación tienes con los profesores?

Creo que hemos tenido mucha suerte porque trabajar con esos profesionales es una locura. Fuera es súper complicado que sucediese, trabajar con todos a la vez. Y me he sentido siempre tan arropada por ellos, que han confiado tanto en mi.

Me han salvado dos veces. Y es lo que me da el motor para decir, si ellos confian en mi, yo tengo que confiar en mi. Cuando perdí la fe en lo que estoy haciendo, y ellos han confiado en mi, yo tenia que tirar para adelante como fuese.

Ha sido un motor esencial, y en las clases me ha ayudado un montón a crecer. Siento que he aprendido mucho, un mes muy intenso y me llevo muchas cosas buenas. Los quiero muchísimo.

¿Cómo se iba a afrontar la salida en Navidad? ¿Todos querían hacerlo?

Yo he pasado por todo, por una parte quería ver a mi familia, pero daba miedo enfrentarse a la realidad. Al final ahí estamos en una burbuja. Solamente nos preocupamos de hacerlo bien en la gala, pero estamos ajenos de toda crítica.

Yo tenia pensado de hecho en no coger el móvil. Soltarme en el aeropuerto, y de aquí a Granada, que me recogían ahí, porque creo que no es necesario. Y es que el concurso sigue, y para qué quieres ver opiniones que te van a hacer no ser tu misma, te van a condicionar.

Es una balanza. Aunque creo que al final hubiera preferido ir, porque es un xute de energia sea como sea.

¿Crees que has sido tu misma dentro de la academia?

Yo creo que si, he estado como si estuviera en casa. No estaba preocupada por estar mal, lo haces cotidiano, tus compañeros son tu familia como si fuera una reunión de primos y hermanos. Entonces yo pienso que si que he sido yo misma.

Estoy muy feliz porque si que creo que ha sido la mejor experiencia de mi vida. Y me lo he pasado muy bien, me he reido mucho, todo ha sido muy guay.

Obviamente han habido momentos de bajón porque en la vida cotidiana también los hay, pero se iban rápido. Ha sido muy guay.

| Prime Video

¿Cómo crees que van a llevar esta semana de nominación Salma y Álex?

Ellos son súper fuertes. Ya viste como se tomó Alex la última nominación, chapeau, yo no me la tomé así. Han sido y son dos pilares fundamentales dentro de la academia, junto con otras personas.

Me mata que estén los dos nominados, porque sea lo que sea me va a doler mucho. Siento que siempre estamos en la misma situación: Alex y Omar, eran super amigos, Violeta y yo, ahora Salma y Álex. No sé es muy complicado y en cuanto pasen las semanas más lo va a ser.

Los quiero a todos mucho. Creo que se lo van a tomar súper bien, son dos pedazos de trabajadores y nos van a dar buenas actuaciones. No sé que opinará el público o qué será, pero pueden estar muy orgullosos porque yo creo que han hecho un concurso de 10.

¿Quién crees que llegaran a la final?

Naiara, para mi va a ser la ganadora, la voz que tiene no es normal, tiene un vozarrón. Ruslana, creo que también va a llegar a la final, con 18 años es tremenda, la adoro. Y Bea, porque se pone a tocar el piano y se para el mundo.

No sé que pasará porque dije que iba a ganar Suzete, y me equivoqué, pero para mi es mi eterna ganadora, se lo tengo escrito en la botella. Pero no sé, ellas tres van a explotarse muchísimo y van a dar lo mejor de ellas mismas, osea que pueden ser ganadoras perfectamente.

Se habla de una posible gira, ¿te gustaría? ¿Qué canción te gustaría cantar si así fuese?

Me encantaría, seria super guay, de hecho lo hablamos dentro de la academia. Lo guay que seria estar todos juntos otra vez, porque luego al salir si que es complicado mantener relación con todo el mund. Somos 16 personas, somos muchos, incluso con Edu y Lina.

Pero si fuese una gira estaríamos otra vez todos juntos y me encantaría cantar todas las que he hecho. Creo que "Padam Padam" se merece que se cante en la gira bien cantado, y que la gente se muera cantándola con nosotras. Cuando he salido y he visto lo que pasó con "Padam Padam", porque me lo han contado mis amigos, he flipado.

"El fin del mundo" también lo disfruté mucho con Álvaro, es una de mis canciones favoritas. Y con "Peináme Juana" jamás imaginé cantar flamenco de esa manera. He hecho cosas aflamencadas pero enfrentarme a eso fue muy guay.

Así que me encantaría cantarlas todas, no puedo dejar a ninguna fuera. Yo diria todas. Y "Dime" de grupal, la disfrutamos un montón.

¿Crees que ha podido perjudicar en tu concurso que te hayan relacionado sentimentalmente con Álex?

Yo creo que no, para mi él es un compañero y un amigo de verdad. Me ha cuidado muchisimo, he sentido que he tenido un apoyo gigante en la academia. Y que mi concurso sin él no hubiese sido lo mismo.

No sé como lo pasará esta semana porque si él se hubiera ido yo lo hubiera pasado fatal. Nos hemos ayudado mucho y hemos tenido un crecimiento mutuo. No sé que se ha visto fuera porque no me ha dado tiempo a ver nada.

Yo le deseo lo mejor, es muy buen amigo, y cuando venga aqui vamos a estar con los brazos abiertos para lo que él necesite.

| Prime Video

Se ha hablado mucho de tu trayectoria fuera, algunos han hablado incluso de un productor, y de un posible tongo...

Yo al fin y al cabo he estado labrándome mi carrera fuera. He tenido muy claro desde siempre que me quiero dedicar a esto. Entonces nosotros no sabemos que en un futuro podemos entrar en ' Operación Triunfo '.

Sé que ha sido por Antonio Ferrera, al final él es de Granada también. Mi último single con él fue en 2020, hace tres años no se sabia nada de esto. Trabajé con él porque me lo recomendó Juan Peña que había trabajado con él.

Al final todos tenemos una carrera previa, el que más y el que menos ha hecho sus cosas fuera. Cada uno se ha estado labrando su futuro.

Con los 40, saqué una canción con Bombai, y a partir de ahí me pude meter en ese círculo de los conciertos. No he hecho una gira con los 40 ni muchísimo menos. Pero he tenido la suerte de poder actuar en sus conciertos que son maravillosos.

He estado haciendo caminitos para poder llegar a la cima, y ahora se me ha presentado la oportunidad de mi vida que es 'OT'. Ya he dejado eso atrás y no me arrepiento para nada, es mi camino y es lo que me ha hecho enfrentarme a estas situaciones. Ahora podría estar de bajón pensando que se ha acabado el mundo, y sin embargo veo el principio de todo.

Así que bueno es mi camino y estoy orgullosa de él. Ahora es una nueva etapa, no tiene nada que ver con la anterior, aunque la anterior forma parte de mi.

¿Cómo vas a enfocar tu carrera? Se te ha comparado con Lola Índigo...

Que a mi me comparen con Lola Índigo es el piropazo del mundo. Lola Índigo me parece una artistaza, para mi uno de mis referentes. Mi carrera la quiero enfocar en este tipo de música, para bailar, también baladas, pero ahora me apetece hacer algo movido.

Y ahora que tengo la oportunidad y los medios, voy a exprimirme al cien por cien para darle al público lo que quiero que ellos conozcan de mi. Por supuesto con bailarines presentes, porque antes de entrar, mis bailarinas estaban muy presentes, son amigas mías. Y eso lo quiero mantener, porque creo que los bailarines son esenciales para la carrera de un artista y yo los quiero tener muy presentes.

¿Nos puedes adelantar algo sobre tu single?

La gente va a bailar mucho, es muy guay, tenias las ideas claras pero no el concepto cien por cien. En la reunión con los productores tuvimos que buscar el sonido, y me flipa. Tiene el toque de tecno que me gusta, un poco de reggeaton...

No sabría definirlo, pero creo que va a gustar mucho y que se va a bailar, que es lo importante. Tengo muchas gansa de grabarlo. Lo grabamos a principios de enero más o menos, cuando pase la época de Navidad, y luego vamos a por todas.