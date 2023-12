Omar ('OT 2023'): 'Sentí la necesidad de decirle a Ruslana todo lo que la quiero'

Omar se ha convertido en el segundo concursante en abandonar la academia de 'OT 2023'. Después de ver sus actuaciones, el público decidió salvar a Àlex, el otro nominado. Encima del escenario, Omar apostó esa noche decisiva por 'La canción más hermosa del mundo' de Sabina y Álex por 'Ladrona' de Morat.

La gala 3 del programa contó con la segunda expulsión, un nuevo nómada favorito de la semana y nuevas nominaciones. Esta semana el público deberá votar entre Violeta y Denna. Para conocer cómo vivió el momento de la expulsión y su paso por el programa, hablamos con Omar, el segundo expulsado de 'OT 2023'.

¿Cómo viviste la gala de anoche?

Cuando el lunes pasado salimos nominados Álex y yo, nos dio mucha pena porque nos llevamos muy bien. Por eso, quisimos no pensar mucho en qué uno de los dos se iba a ir la semana siguiente. Luego, conforme se iban acercando los días ibas notando un poco más esa presión, esa tensión, y la gala fue una explosión de emoción.

Durante la semana quisimos disfrutar y durante la gala también. Disfrutar todas las que iban a ser nuestras últimas veces dentro de ' Operación Triunfo ', vivirlo todo al máximo. Y es que en la gala disfruté mucho los números de mis compañeros y mi canción.

Aunque el momento de la expulsión fue muy emotivo. Te da pena tener que despedirte de todo esto, de la gente a la que quieres tanto. Me olvidé que estaba en plató y simplemente me despedí de ellos que era lo que quería, lo viví muy bonito.

¿Cómo te sentiste durante la actuación? ¿Consideras que fue la mejor de tu paso por el concurso?

Era una canción que me gustaba mucho, aunque no la había cantado nunca. La he sentido y la siento mucho. Y por esa parte me voy contento porque creo que si que salió una buena actuación.

Creo que seguramente sea la mejor actuación de mi paso por 'Operación Triunfo'. He podido conseguir la actuación que quería, y estoy muy contento y orgulloso.

Prime Video

¿Con qué te quedas de tu paso por la academia?

Son tres semanas muy intensas y considero que he aprendido bastante. Me llevo muchas cosas positivas tanto en lo profesional como en lo personal.

Estamos rodeados de un claustro espectacular, una formación de élite y he aprendido muchísimo. En lo personal te llevas mucho aprendizaje de toda esta experiencia porque al final estás viviendo cosas muy nuevas para ti. Todo te aporta y todo te viene bien.

¿Sientes que el no tener formación te ha jugado en desventaja en comparación al resto de concursantes?

Al final, después de 'OT' hay que seguir formándote porque las cosas no van a venir por acción divina. Y es verdad que ahí tienes ese sentimiento de que hay gente muy buena y talentosa. Entonces sin querer, le das vueltas.

Pero no considero que sea perjudicial porque 'Operación Triunfo' es un formato academia. Por eso, pienso que mi perfil si tiene cabida porque he venido aquí a formarme. No creo que me perjudique al resto, cada uno tiene sus cosas buenas.

Yo conozco mis carencias y eso no lo veo como algo negativo sino positivo. De hecho, lo detecto y ahí es donde hago más hincapié. Entonces, así me lo tomo.

Prime Video

¿Cómo te sientes ahora que ya has salido de la academia?

No he podido ver mucho, estoy todavía asentándome en la vida real. Pero dentro de lo malo y de la pena que da el despedirse de esta experiencia, también estoy muy contento.

¿Qué consejo le darías a tus compañeras que están nominadas?

Es difícil porque al final cada uno tiene su manera de gestionar ese momento. Pero sí que es verdad que hay que evitar el bucle porque te va a hacer perderte cosas que podrías disfrutar. Tienes que disfrutar de ese proceso de estar ahí nominado, porque también te hace aprender y crecer mucho.

Ese es el principal consejo que les daría. Pero es muy difícil y complicado. Muy fácil es decirlo, pero luego llevarlo a cabo es muy difícil.

Prime Video

¿Por qué crees que fue la charla que os dio Noemí Galera sobre el respeto?

Dentro no somos muy conscientes de cómo se están viendo las cosas fuera. No sé realmente nos queremos muchísimo. Nos conocemos desde hace relativamente poco, pero todo lo que vivimos es tan intenso, nos hemos cogido mucha confianza muy rápido.

Entonces quizá tenemos un lenguaje entre nosotros, con esa confianza que nos hemos cogido, que a lo mejor fuera si que se puede malinterpretar. Pero luego internamente nosotros sabemos que todos los comentarios van desde el cariño, desde el amor y no ha habido malos rollos.

Esa confianza nos da también eso de que si nos molesta algo nos lo decimos. No ha habido problemas en ese aspecto. Así que yo creo que lo de Noemí fue más que nada para hacernos ver el cómo se podía estar viendo fuera.

Sabíamos que lo estaba haciendo por el bien de todos y sin echar balones a nadie ni a nada. Dentro es que nos queremos mucho de verdad, nunca ha habido malos rollos así como se ha podido ver fuera.

¿Qué ha pasado con Ruslana?

Pasa que yo soy una persona super cariñosa, y cojo mucho cariño a todo el mundo muy rápido. Pero sí que es verdad que hay ciertos compañeros con los que yo ya tenía relación antes de entrar, y Ruslana es una de ellas.

Entonces es como que ese vínculo lo creamos desde antes de entrar en 'Operación Triunfo'. Teníamos la amistad más afianzada y luego al llegar a la academia todo se multiplica por quince.

Te sale ese cariño especial por todo lo vivido anteriormente, y lógicamente al despedirme de ella, le digo “te espero fuera” porque es real. Se lo dije a más personas porque les voy a esperar a todos con los brazos abiertos.

También he tenido relación antes con Suzette por ejemplo, o con Denna. Coges un cariño especial a ciertas personas y no lo puedes explicar tampoco. Simplemente es un cariño especial.

Ayer veíamos a Ruslana abriendo tu carta, ¿qué mensaje le quisiste dejar para que se emocionara así?

Sentí esa necesidad de decirle un poco todo lo que la quiero y que la iba a esperar fuera, como al resto. Antes me parecía una persona increíble y ahora en esta experiencia me he dado cuenta de que lo es incluso más de lo que pensaba.

Prime Video

¿Quiénes son tus favoritos para llegar a la final?

No sé quién va a ganar, considero que hay muchos candidatos. Pero en este formato influye mucho la evolución durante las semanas, entonces es muy arriesgado hacer una porra ahora. Todos son geniales.

Pero a mi me encantaría que llegaran a la final Bea, Ruslana, Paul, Martin, Álex, Denna…Aunque realmente me gustaría que todo el mundo llegara, pero ya sabemos que es imposible.

Se empiezan a escuchar rumores de una posible gira, ¿te gustaría que fuese así? ¿Qué canción te gustaría cantar de tu paso por 'OT' en caso de que se pudiese hacer?

Me encantaría hacer una gira después de 'OT', tiene que ser algo espectacular. Y me gustaría cantar cualquier canción, no tengo preferencia por ninguna. Con Lucas la semana de "Acalorado" fue increíble, y luego "Se fue" también me gusta mucho y creo que podría caer perfectamente, en modo bachata.

El hecho es hacer la gira, las canciones es secundario.

Prime Video

¿Sabes cuáles serán tus próximos pasos en el mundo de la música?

Pues salí super contento de la reunión con los AR’s de Universal y los productores. Fue muy gratificante, porque te empiezas a imaginar tu futuro a medio plazo, el camino por el que puede ir.

Los primeros pasos son caer a tierra y ponerse el mono de trabajo. Es la mentalidad que tengo ahora y el enfoque que le quiero dar. Al final hemos venido a esto, a hacer música, es nuestro factor común.

Siempre he tenido claro mi objetivo que es que quiero que la música esté en mi vida. Ahora que esto ha terminado, por mucha pena que me dé, quiero trabajar para sacar la música y llevar todo este sueño a cabo.

Así que los primeros pasos es seguir con el single que empezamos en la reunión esa con el AR y el productor, seguir ahí trabajando. Cuanto antes se pueda terminar mejor. La verdad que va bastante bien y muy avanzado.

Luego, seguir haciendo canciones, seguir juntándome con gente, aprendiendo, formándome y dejándome aconsejar. Al final el futuro lo tenemos claro, pero tiene también esas ventanas abiertas de que puede haber cabida otras cosas. Vengo en modo esponja, a dejarme asesorar y ya irá surgiendo, pero con mucha ilusión de empezar esta nueva etapa la verdad.