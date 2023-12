Suzete ('OT 2023'): 'Desde dentro no he llegado a percibir ningún romance'

Suzete se ha convertido en la primera concursante en abandonar la academia de 'OT 2023'. Después de un reñido duelo con Lucas, el otro nominado, el público decidió salvar al uruguayo. Encima del escenario, Suzete apostó esa noche decisiva por 'A song for you' y Lucas por 'Dígale' de David Bisbal.

La gala 2 del programa contó con la primera expulsión, un nuevo nómada favorito de la semana y nuevas nominaciones. Esta semana el público deberá votar entre Omar y Alex. Para conocer cómo vivió el momento de la expulsión y su paso por el programa, hablamos con Suzete, la primera expulsada de 'OT 2023'.

¿Cómo estás después de la gala?

Más tranquila. Hubo muchas emociones y me encontraba un poco más fuera de mí. Ahora estoy más focalizada y más tranquila.

¿Cómo viviste la expulsión?

La expulsión la viví muy intensa porque estaba muy reñida. Podía pasar de todo, aunque por un lado tienes esperanza. Y en este caso, me fui. Fue intenso, pero son las reglas del concurso y toca aceptarlo.

¿Has podido ver la actuación que hiciste? ¿Te quedaste satisfecha?

He visto solo un clip de 30 segundos y poco más. No la vi completa, pero me gustó lo que vi.

Con esta canción superaste el bloqueo y los nervios que te lo hicieron pasarlo mal encima del escenario las semanas anteriores…

Totalmente, porque esta canción en cierta forma la dominaba y tenía un significado para mí. Entonces era mucho más fácil expresarla y la lleva con más seguridad. Por eso me salió tan limpia y tan bonita.

¿Cómo se viven desde dentro las valoraciones del jurado?

En esta semana las viví muy bien porque como era una canción que ya conocía, se quedaron impactados y les gustó mucho. Además el poder cantar con Manu al piano fue como un subidón tremendo, un regalo. Vi que estaban todos a favor para que me saliera la actuación muy bien.

¿Viste justa tu nominación?

El jurado siempre tiene en cuenta cualquier fallo que tengas. Entonces el hecho de equivocarme en la letra, me dejó en desventaja a mis compañeros que a lo mejor hicieron la canción sin equivocarse. Por ese lado sí, tenía razón para estar nominada. Sin embargo no quería que fuera así obviamente.

¿Cuál crees que ha sido el motivo de tu expulsión?

Creo que estaba muy igualado. El motivo es que estaba con otro concursante que tenía pues la mitad o casi la mitad de apoyo que yo. Estaba muy reñido, podía pasar cualquier cosa.

¿Cómo describirías tu experiencia en 'OT 2023'? ¿Cambiaste mucho las expectativas que tenías antes de entrar con lo que has vivido dentro?

Cambia, pero porque en la primera semana empecé un poco más lenta y en la segunda fui remontando. Ahí si se empezó a ver la Suzete que yo quería ver desde un principio. Pero por razones internas y hormonales no se pudo, y también mentales, bloqueos, adaptación al nuevo entorno, entre otros.

La última semana si se vio como yo quería mostrarme desde un principio, así que al menos yo por ese lado me quedo más tranquila.

¿Cómo valoras la relación con tus compañeros? ¿Con qué te quedas de la convivencia con ellos?

Me quedo con los ratos divertidos, los ratos con mis compañeros tocando instrumentos y cantando, y tomando té en la terraza. Me sentí afortunada porque son todos muy cariñosos, y sensibles, te reciben siempre con los brazos abiertos.

¿Has podido ver las redes sociales?

Es verdad que estoy tratando de no tocar todavía lo que son redes porque estoy aterrizando y no quiero estrellarme. Entonces, poco a poco voy viendo lo que va saliendo, aunque por ahora no he visto nada que me saque de mi bienestar.

Desde fuera se ha podido ver algún que otro posible romance, ¿cómo lo has vivido tu?

No estoy enterada de eso. No sé que se ha podido ver desde fuera, pero por ahora y desde dentro no he llegado a percibir ningún romance. Éramos todos tan cariñosos, que no se llega a interpretar de esa forma.

Los nominados de esta semana son Omar y Alex, ¿quién crees que será el expulsado?

Va a ser muy doloroso, no lo sé de verdad. Por mí se quedaban los dos. Siento que los dos se merecen estar, aunque sea un concurso al fin y al cabo, pero yo no podría elegirlo.

¿Cómo se viven las galas en directo en plató? ¿Se hacen amenas?

Terminas y ya están preparando el escenario para que salga el siguiente concursante. Es un equipo súper grande que trabaja súper rápido, a tiempo y saca todo al momento.

En la posgala, ¿cómo te sentiste cuando Noemí Galera te dio el móvil? Se hizo bastante viral..

Fue un poco intenso. Sin embargo, no se pudo evitar porque forma parte del programa, fue un regalazo, yo me sentí súper afortunada. Además es un teléfono que me recuerda todo lo que he vivido dentro de la academia con mis compañeros, las fotos y demás.

Aunque yo no estaba en el mood, lo agradezco. Dentro de lo que cabe, mi reacción no podía ser otra.

¿Pudiste hablar con Noemí Galera después de la posgala?

Durante la posgala si pudimos abrazarnos y hablar, y ayer tuve otro ratito con ella. Me dio un abrazo y me motivó la mami.

A partir de ahora, ¿tienes claro a qué estilo te gustaría enfocarte? ¿y, cómo te gustaría planear tu carrera en la música?

Hay una gran propuesta que es sacar un single. Está en proceso, y estoy muy motivada por ello. Pero a lo que se refiere a género, a mí me gusta mucho variar, así que por ahora no hay un género como definido. Pero si tengo una opción por la que me decanto más y me gustaría poder integrarla en este proyecto.

Para terminar, ¿Quién crees y quién te gustaría que fuera el ganador de 'OT 2023'?

Pues yo, aunque ahora no se puede. Cualquiera tiene el potencial para ganar y todavía es muy temprano. En cada gala los concursantes van evolucionando y se va viendo qué pueden dar y que son capaces de hacer. Yo diría que cualquier compañero puede ganar, ahora toca ver como evoluciona cada uno.