Emilio Doménech: 'He rechazado un formato de entretenimiento en una plataforma'

Este miércoles 22 de noviembre llega a laSexta 'Gabinete de Crisis', un nuevo formato presentadopor Emilio Doménech, conocido en redes como Nanisimo. El periodista se enfrenta a un nuevo retotras una larga y exitosa trayectoria en Twitch y como corresponsal de laSexta en Estados Unidos. 'Gabinete de Crisis' combina divulgación científica y entretenimiento para analizar, de lamano de grandes expertos, si España está preparada ante 6 potenciales catástrofes.

En TVieRnes hablamos con Emilio Doménech, qué nos adelanta todos los detalles de 'Gabinete deCrisis'. Además, nos explica cómo ha afrontado este nuevo paso en carrera.

¿Cómo van los nervios ante el estreno?

Mal, bastante mal conforme se acerca la fecha por el peso de las audiencias, que es una de las cosas que más están pendientes las personas que han creado un producto de estas características.

Lo importante es que nosotros confiamos mucho en el programa, pensamos que es muy bueno. Es un formato nuevo que junta el estilo de periodismo que defiende laSexta , divulgación con una parte de entretenimiento, que es algo novedoso.

Los nervios y la emoción están ahí, pero sobre todo, hay ganas de que lo veáis y de que sea vuestro, como se dice en el cine.

Combináis información y entretenimiento. ¿Cómo se puede entretener con este tipo de temas?

Es algo que he intentado hacer durante mi carrera periodística. A mí, lo que me ha gustado siempre es lo que hacen cómicos como John Oliver y Seth Mayer, combinan comedia con cierto periodismo. John Oliver, prácticamente es divulgador y periodista porque en sus programas en HBO de repente te habla del conflicto palestinoisraelí con un punto de comedia.

Es difícil hacer comedia con temas sensibles como este, dónde está muriendo muchísima gente. Simplemente, es encontrar el equilibrio adecuado tocando temas escabrosos.

En nuestro caso, hablamos de catástrofes, que pasar por una es algo muy jodido para España. Tenemos un equipo de periodistas, de producción y personas que llevan trabajando mucho tiempo en fast checking, que hemos tratado de luchar para encontrar ese equilibrio. Tras un tiempo para madurar, creemos que lo hemos encontrado y se transmite en el producto final. Aportamos entretenimiento al tiempo que te estamos enseñando que pasaría en España si estas catástrofes ocurren y, si estamos preparadas para ellas.

¿Estamos preparados en España para las posibles catástrofes?

Tengo ganas de que veáis los episodios porque el espectador va a llegar a una conclusión distinta en cada episodio. Si hablas de un tema cómo las super bacterias, es difícil responder porque tenemos que estar preparados a nivel global, un poco lo que nos pasaba en la pandemia.

Con los tsunamis, tenemos expertos muy buenos y yo desconocía que había tanta gente consciente y que había estudiado tanto las posibles consecuencias de un tsunami en España. Con respecto a este tema, entrevistamos a Jorge Macías, un investigador que ha hecho estudios exhaustivos de hasta dónde llegarían las olas de un posible tsunami y tiene una simulación perfecta y las opciones que puede aspirar España para defenderse de uno de esas características.

Digamos que depende de la catástrofe, pero yo creo que los expertos están ahí y las instituciones, simplemente, tendrían que hacer más caso.

¿Hay alguna empresa que os haya privado de hablar de algún tema?

Sí, ha habido ocasiones que nos han dicho ‘hasta aquí’. El tema de las centrales nucleares, no sabía que hay francotiradores trabajando ahí para controlar que nadie se acerque más de la cuenta y, claro, las cámaras no pueden apuntar a según que sitios para evitar dar información. Hemos tenido limitaciones, pero muy pocas.

Generalmente, todo el mundo ha sido muy accesible y transparente. Esa transparencia nos muestra las carencias que tenemos a la hora de afrontar distintas catástrofes en España, lo cual genera preguntas y preocupaciones.

¿Cómo ha sido mezclar el tema Twitch con la televisión más clásica?

Al principio da mucho miedo. Yo vivía en Estados Unidos, me mudé a finales de diciembre y todavía no sabía que este programa estaba en marcha, no fue hasta enero que Ana Pastor me comunicó que le habían dado un programa en laSexta llamado 'Gabinete de Crisis' y que lo iba a presentar yo. En ese momento, yo no conocía a nadie en Newtral y estaba acostumbrado a mis cuatro paredes, que es una comodidad extra.

Ahora mismo, yo puedo apagar este ordenador y desaparecer de esta entrevista si me hacéis una pregunta incómoda, tengo esa tranquilidad. En cambio, si tú estás grabando una entrevista dónde hay un experto que te está dando su tiempo y hay todo un equipo detrás, hay una presión distinta. Sobre todo, porque tú eres la cara visible de un proyecto dónde hay decenas de personas involucradas, que se han matado para que esto salga bien.

Ya cuando empiezas a tener amistad con tus compañeros, Emilio empieza a salir. Ahora, me siento libre de ser quién soy y eso espero que se transmita porque era importante que el personaje de Emilio como tal fuera una parte indispensable del programa.

Estoy acostumbrado a hacer las cosas por mi cuenta durante toda mi carrera periodística, esto es algo muy estresante. En esta ocasión, aunque tuviera miedo por la responsabilidad o por no conocer a la gente, me he sentido cómodo sabiendo que hay un equipo detrás que se preocupa del resto de cosas y yo puedo centrarme en el entrevistado y que el programa sea lo más divertido y ameno posible.

¿Cómo vives la presión de la audiencia? ¿Tenéis alguna expectativa respecto a los datos?

No, en realidad no. Yo soy un estudioso de los temas que tengo que hablar e investigo, pero en televisión surge la duda de cómo medir que eso haya salido bien. Las audiencias deciden y más en un prime time. Siempre vas a tener un peso extra sabiendo lo que un dato superior o inferior puede significar para tu carrera y el programa.

A mí no me han dado ningún rango, esa conversación no ha existido, pero está claro que la cadena tiene unos números y todo lo que se ajuste a esos números y expectativas está de puta madre.

Llegas a presentar por todo lo alto, en un prime time de laSexta . ¿Tienes algún otro proyecto? ¿Te vamos a seguir viendo como presentador?

Lo único que puedo decir ahora mismo es que queda un año para las elecciones de Estados Unidos en 2024. Eso se presta a algo más ambicioso a la que hicimos la última vez, y en eso estamos trabajando. La gente parece estar interesada en lo que está pasando en Estados Unidos, ya que siempre parece estar a punto de explotar.

¿Cómo llegas a formar parte del equipo de laSexta y Newtral?

Trabajaba de colaborar con Newtral desde 2019, colaboraba con ellos haciendo vídeos de política estadounidense principalmente. Cuando empezó la pandemia, Nueva York se convirtió en uno de los epicentros después de Wuhan, Milán y Madrid, y laSexta no tenía corresponsal allí. Entonces, Ana Pastor dijo ‘Emilio está allí y tiene equipo para grabar, contactad con él’, y me llamaron.

Esas primeras intervenciones salieron bien, y luego, se lio pardísima en Estados Unidos, con las protestas por la muerte de George Floyd, las elecciones, etc. Esto me permitió aparecer muchas veces, y la cumbre fue el día de las elecciones, dónde yo me mantuve en mi opinión con respecto a los votos por correo que no favorecerían a Trump. Creo que eso alimentó la atención que recibí, y sumado al meme de mala cara, terminó de catapultarme en redes sociales.

¿Te verías participando en un programa de entretenimiento como 'El Desafío' o 'Mask Singer'?

Tengo pendiente de estrenar un par de episodios en 'Pasapalbra' a finales de noviembre y diciembre, pero lejos de ahí no termino de verlo. Me daría miedo que la gente asimilara mi perfil como entretenimiento más que como periodismo. Yo lo que hago ante todo es informar, mi pasión es el periodismo. A mí, me llena el corazón cuando la gente me dice que ha entendido algo gracias a mí. Entonces, si se empezara a asimilar mi perfil como otra cosa, no sé si estaría satisfecho con ello.

¿Pero te lo han ofrecido?

Me han ofrecido alguna cosa de entretenimiento que he rechazado. Algo guay que me dolió en el alma rechazar, pero no puedo decir el que porque me matarían. No ha sido en Atresmedia , ha sido en plataforma, pero hasta ahí puedo leer.