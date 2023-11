Chenoa: 'No hubiera soñado algo mejor, espero seguir presentando 'OT' muchos años'

Ya tan solo quedan unas horas para que dé el pistoletazo de salida 'OT 2023'. Este lunes, 20 de noviembre, ' Operación Triunfo ' vuelve a las pantallas, pero ahora de la mano de Prime Video . El talent show musical lo tiene todo listo, regresa con muchas novedades cómo el debut de Chenoa como presentadora del formato.

Hablamos con Chenoa de su vuelta al programa que le dio escaparate en 2001, esta vez, como presentadora.

El lunes empieza el programa, te hemos visto muy emocionada en la rueda de prensa pero, también, muy enfocada en afrontar esos 90 minutos en directo. ¿Cómo enfrentas estar al mando durante 90 minutos en directo?

Yo creo que con la actitud de disfrutarlo, que es muy complicado para mí. Soy una persona muy exigente conmigo misma. Hablaba antes con las compañeras del juez interior que, uno se pone un listón… Pero, en general, lo estoy llevando con esas mecánicas que tengo de toda la vida, estudiar mucho, tener claro lo que tengo que decir, transmitirlo de una manera que se entienda y que la gente lo conecte.

No soy una presentadora al uso y me salen cosas sin filtro, con eso sí voy a jugar. También, tengo una conexión muy especial con lo que hago, soy jurado en un sitio, he sido concursante en este y, ahora, voy y lo presento. Hay que controlar los diferentes ingredientes, ahora mismo es un talent.

Es una ventaja a favor, si te acuerdas de la experiencia que has tenido y creo que es la baza principal. Conecto con el jurado guay porque sé que están pasándolo fatal, y luego los chavales nerviosos, pues normal. Es un caldo de cultivo muy rico para lo que es un talent que va tan en directo, tan a pie.

Esta vuelta, ¿Te está haciendo tener momentos de nostalgia y melancolía con todo lo que viviste en esa primera edición?

Sí, no melancolía porque me suena a querer estar ahí, y yo lo he vivido y he tenido todo lo que he tenido y ha sido un resultado espectacular. Pero, es como cerrar el círculo. Está muy dicho lo de cerrar el círculo, pero es muy cierto.

Al final, estoy hablando con Manu Guix y le digo, ‘Manu que me tomabas tú los tonos a mi’. En el primer casting, a Noemí Galera, ‘hola soy la número 89 vengo de Mallorca’. Claro, es que haces una catarsis de tu experiencia, de tu edad, tiras un poco para atrás y conectas con todo eso para poder transmitirlo en casa también.

¿Qué has sentido al pisar la academia?

Yo soy muy básica, lo de la lavadora me impacta muchísimo: he entrado y he dicho, ‘¿perdona esto es una lavadora?’. Y me dicen, ‘si y una secadora, tenemos lavadora y secadora’. A mí eso me impacta mucho porque yo soy una señora de mi casa, yo plancho y me gustan todas esas cosas.

Ese momento me conecta a tierra y me relajo, porque soy mucho de pasar la aspiradora y, cuando he visto que tenían lavadora… Nosotros no teníamos, íbamos directos a las clases y no tenía ese momento cotidiano para poder bajar la pulsación mental. Ahora, dicen que tejer va muy bien y hacer crochet, que focaliza y, al parecer, la mente te va ahí.

La academia está muy bien, mejor que la nuestra, más adelantada, porque son 22 años y ahora tienen una terraza, plantas naturales. A mí lo que más me gusta es el Box. Es dónde me concentraba, dónde estudiaba porque no entraba nadie.

Y, las cotidianas me parecen más divertidas, más alegres que las nuestras que eran más básicas. ¿Os acordáis de nuestro comedor con los manteles de hule, eh? Mantel de hule amarillo y nuestras fotos ahí, que decía. ¿Por qué tengo que verme cada día? No tengo fotos ni en mi casa y te veías todos los días ahí, buenos días...

Me imagino que te habrán llegado miles de mensajes apoyándote y deseándote lo mejor de tus compañeros de edición ¿Hay alguno que destaques?

Todos están contentos, pero, en general, la gente anónima. Yo me quedé bastante en shock cuando me dijeron que iba a ser la presentadora de 'OT 2023' y, por supuesto, dije que sí. Luego, me quedé un poco en standby, porque tenía que digerirlo un poco.

La gente me preguntaba: ¿Cómo te sientes? Y, claro, yo ‘decía no lo sé’, porque tenía que digerirlo. Sin embargo, lo que me sorprendió más es que hasta a los haters les pareció bien. Yo creo que no ha habido nunca tanta unanimidad al respecto, estaba esperando a que alguno saltará. Para la gente era lo lógico, lo natural, como ha sido concursante, ahora que está presente, no de la noche a la mañana, han pasado 22 años.

Tú que has estado al otro lado. ¿Qué puedes aportar como presentadora que no puede aportar alguien que no ha vivido esta experiencia de 'OT'?

Creo que todos los presentadores de 'OT' han ido con su sello y han sido muy buenos. He tomado mucha nota, y lo que puedo sacar de cada uno de ellos. Al que tengo más cerca es a Roberto, que es para comérselo y fue ideal, era redondo para el programa y creo que es excepcional como presentador con todo lo que le pongas.

Creo que tiene algo que es ese charm que lo lleva a todos los lados que va y creo que con 'OT' reventó. Me dijo, ‘Laura tú disfrútalo, te va a encantar, no sabes lo que te va a pasar’, y yo decía, ‘¿En serio?’ y él, ‘sí, sí te va a sorprender’. Voy a intentar entender a la persona que tenga sentada que es muy importante.

¿Presentar 'OT 2023' era un poco la meta después de tu contacto con la televisión?

Que va, ni por pensado… Ni creo que lo hubiera soñado cuando era concursante. Te puedo asegurar que es mi gran regalo de 2023, un regalazo.

¿Crees que puede ser un punto de partida para seguir desarrollándote como presentadora?

Ojalá, por supuesto, porque a mí me encanta la tele, me encanta aprender, me encantan los equipos con los que me muevo, me siento cómoda. No es un sitio que sienta que es antinatural.

Llevo 22 años en el salón de casa de la gente, me gusta estar con vosotros y que me paren por la calle como a una prima lejana, ‘ay Chenoa qué guapa estás’. Esas cosas me gustan, me parecen cotidianas. Me hacen sentir un cariño, un plus de cariño no tanto como presentadora, sino como alguien de tu casa.

¿Qué formato de los que hay ahora en televisión te gustaría presentar?

A mí todo lo que sea música me gusta mucho. Pero, creo que el más redondo es 'OT 2023' para mí en este momento. No hubiera soñado algo mejor, espero seguir presentando 'OT' muchos años ¿Por qué no? Me encantaría.

Conoces muy bien la industria, llevas muchísimos años en la música. ¿Crees que, ahora mismo, la industria está preparada para acoger 16 nuevos talentos o una parte de esos talentos?

Si, y la demostración está en tantas ventanas que salen tantos artistas. Ahora Iñigo Quintero lo ha reventado a nivel global, es una brutalidad. Es un chaval que sale de repente y dice, voy a poner esto. Es una maravilla, una buena canción, una buena interpretación, una buena conexión, mil ingredientes y, lo mismo aquí. Que aprovechen las clases, da igual que salgas tercero, séptimo o cuarto, porque el universo responde.

¿Presentar 'OT 2023' es esta una manera de cerrar el círculo y tu triunfo personal? ¿Cómo te lo has tomado una vez digerido?

No, mi gran triunfo personal es haber entrado en 'OT' en 2001, porque yo estuve 10 años dando maquetas y nadie me hacía caso. Y, las maquetas me las pagaba yo, por cierto. Sacarte fotos, hacer books y estar 10 años mandando maquetas hasta que, de repente, alguien te da un sí...

A partir de ahí, yo peleé, pero peleé mucho tiempo, hasta en trabajos que quizás no me visteis, pero para mí eran buenos. Todos los que me han dado la oportunidad de seguir teniendo un sueldo y estar viviendo de lo que me gusta, a mí me vale. Vengo de un sitio que no me veía nadie o poca gente, pero para mí era importante.

Mi sala de Casino en Mallorca fue mi sueldo durante 6 años, faltaría más que ahora le eche piedras, ni de coña. Mi gran triunfo fue entrar en 2001 y, a partir de ahí, 22 años después sigo trabajando.

Nos han dicho en rueda de prensa que los chicos van a recibir la visitas de grandes estrellas. ¿Cuál fue el consejo más especial que te dijo esa persona? ¿De quién fue?

Nos dieron un montón, y mira que vino gente guay, de verdad. Baute, que vino la tercera vez, y al principio del todo, nosotros flipábamos por un tubo con todo. Entró Baute y dijo, ‘lo de hacer deporte todos los días como no lo hagáis no aguantáis en el escenario’, y que razón tenía.

Nos acordamos todos de que nos dijo que hiciéramos deporte, porque cuando te ibas de gira 1:30h, corriendo como un animal e intentando cantar a la vez… Que eso solo lo hacen Beyonce, Michael Jakcson y pocos otros. Al final, ponen pistas debajo, no a vaya ser que se te vaya, porque tienes que cantar y bailar.

Parece una tontería pero el ejercicio físico, aunque hay temporadas que no te apetece nada, tiene que estar. Tienes que estar ahí todo el rato, diciendo venga, tengo que estar preparada aunque no te toque salir de gira, porque tienes que estar todo el rato entrenado. He hecho un dueto hace poco con él y, siempre, lo miraba y le decía, ‘que razón tenías… Claro, como tú bailas todo el rato’. Él sabía de lo que hablaba.

¿Qué consejo le darías a los concursantes?

Les invito a que salgan de su zona de confort y canten estilos que jamás cantarían. Es importantísimo con 18 y 19 años moverse de dónde conocen. Están en la edad para eso, para caerse, están nuevos y se levantan rápido porque yo me caigo y… bueno, ahora, porque hago deporte, que si no...

El otro día, publicaste un post diciendo que estabas preparando nueva música. ¿Por qué te has tomado todo ese tiempo? ¿Qué motivo te ha llevado a estar tanto tiempo sin sacar un álbum de estudio?

Porque no quería, quería hacer entretenimiento, trabajar en televisión, hacer radio y, a veces, te acota mucho hacer lo que sabes hacer y a mi no me interesa. A mí me interesa aprender otras cosas y, si me dan propuestas que me interesan, las cojo y aprendo, sigo y peleo.

Yo en la tele me introduje hace 7 u 8 años más o menos. Ahora he conseguido ser presentadora de un programa que amo y adoro con todo mi corazón, después de ocho años haciendo pequeños proyectos y colaboraciones. Yo, poquito a poquito, trabajo y tengo paciencia, todo trabajo tiene que tener paciencia.

¿Y qué ha cambiado ahora?

Me ha picado un poco lo de 'OT 2023', todos cantando y yo no, me he dicho ‘espérate, esto tiene un sentido, vamos a ver’. En verano, he estado metiéndome en faena. Siempre he tenido, años atrás, canciones con ideas maquetadas, lo de siempre, pero no quiero enseñar nada. Tenía 25-30 ideas y, está es la que va a salir al final, pero es verdad que, está más maceradito.