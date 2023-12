Buenafuente: 'En unos años veremos plataformas y la televisión lineal desaparecerá'

'Vosaltres Mateixos' es la vuelta de Andreu Buenfuente a TV3 . Un nuevo formato de humor dónde el protagonismo lo tiene la gente, su público, al que invita a jugar en entrevistas llenas de sorpresas y comedia. Después de una carrera dedicada a entrevistas a personajes conocidos, el presentador conduce un programa cercano dónde charla, improvisa y se divierte conociendo les historias de los espectadores.

Entrevistamos a Andreu Buenfuente para conocer los detalles de su nuevo proyecto y su vuelta a TV3 . Una vuelta con la que también se ha convertido en protagonista de 3cat, la nueva plataforma de contenidos en catalán.

Has vuelto a TV3 con ‘Vosaltres Mateixos’ ¿Cómo se te ocurrió la idea de este nuevo formato?

Uno no sabe bien de dónde vienen las ideas, que es lo que hace atractivo el mundo. Tenía ganas de salir de las entrevistas a celebrities y promocionales que he hecho durante muchos años. Hacía tiempo que me rondaba la idea de poner en valor la potencia de la gente de la calle y poner a su servicio todo el cariño que se le dedica a espectáculos con celebrities.

Un pequeño y gran cambio que creaba un universo nuevo, dónde seguimos con la comedia, pero queremos reír y jugar con la gente. Son muchos años de complicidad con el público que permiten una cierta ascendencia para decir, 'va ven a jugar conmigo'.

| 3Cat

¿Es verdad que no sabes quién será el invitado, ni siquiera te dan unas pistitas de por dónde irá la entrevista?

Esto ha ido variando porque yo no podía trabajar demasiado para el programa si no sabía nada, así que lo hemos mezclado un poco. Sin embargp, yo confío mucho en mi equipo, y en este programa hay que poner en valor al equipo. Ellos hacen toda la selección, entrevistas, documentación de los entrevistados, meses antes del programa.

¿Cuál ha sido el entrevistado que más te ha sorprendido?

Esto es muy difícil, pero yo siempre me quedo con el que marca la nota del programa que es el inicial: Montserrat. Creo que simboliza mucho como alguien de la calle que ves entrar por la puerta y no sabes quién es, acaba dando unos buenos minutos de televisión. Pero todos me han demostrado que hay una cultura televisiva muy alta de saber estar en la tele, mucho más que hace años.

| 3Cat

¿Crees que podría haber algo que te dificultara el programa a estas alturas y con tu experiencia profesional?

Siempre intento quitar epicidad a la tele, que es un juego, es ir a pasarlo bien e intentar fabricar una hora y poco de entretenimiento y complicidad. Cuando entras a un plató, ya lo tienes casi todo, tienes un guión, un monólogo, gente que quiere venir, un público que te conoce de hace mucho tiempo... Si vas relajado y con ganas de pasarlo bien, pocas cosas dificultan hacerlo. Es imprescindible prepararlo todo y pasarlo bien con un punto de locura, así las cosas suelen salir bien.

¿Qué crees que aporta ‘Vosaltres mateixos’ a la televisión actual y al público?

Aporta un espectáculo digno de comedia que pone en valor la sociedad y, en especial, la capacidad de la gente de cachondearse de la vida. Hay un eslogan del programa que dice, ‘la vida pot ser gràcia’, y quiero pensar que, a pesar de todas las dificultades del mundo actual, de esta cosa inhóspita que tiene el mundo, todavía la sociedad tiene ganas de pasarlo bien. Y, de alguna manera, el programa se nutre de eso.

| TV3

Hacía más de una década que no trabajabas en TV3 ¿Cómo ha sido volver a la cadena?

Ha sido más tranquila y normal de lo que esperaba. Es mi lengua y yo hago cosas en catalán, pero se tenía que dar la ocasión y se ha dado con absoluta normalidad.

También, quiero destacar que para mí es muy emocionante, y es que después de 30 años todavía pueda conectar con el público. Me he hecho grande con la gente y la gente conmigo, y esto lo recuerdo a cada momento, sobre todo al salir a plató. Mientras tenga cosas que explicar, proyectos dignos y, lo que es el premio más bonito para mí, que la gente siga teniendo ganas de verme, seguiré probando.

¿Qué te parece 3Cat como plataforma? ¿Crees que favorecerá el consumo de contenido en catalán?

Es necesaria, no descubrimos nada. El mundo y el uso del usuario ha cambiado, y TV3 lo que hace es proporcionar y apostar por una herramienta, que ya es totalmente habitual y, dentro de poco será imprescindible. Posiblemente, de aquí a unos años, lo veremos todo a través de plataformas y la televisión lineal desaparecerá.

| Andreu Puig, 3Cat

Después del éxito del monólogo del año pasado por San Esteban, ¿ya estás preparando uno nuevo?

Si, la idea es hacer otro, ya estamos a punto de poder anunciarlo, estamos trabajando en ello. Fue muy emocionante, fue el inicio del retorno, y nosotros tenemos ganas de repetir. El año está siendo terrorífico, pero quizás por eso tenemos que volver, hacer comedia y que la gente se ría.

Recientemente también has protagonizado ‘El otro lado’ junto a Berto Romero. ¿Cómo ha sido enfrentarte a este proyecto que combina dos géneros tan diferentes?

Esta es otra historia de amor. Ha sido maravilloso, un regalo que me ha hecho mi compañero en forma de papel y guión en una serie que jamás me hubiera imaginado. El mejor debut inimaginable en un papel largo, y me encanta que la gente por la calle me diga que están viendo la serie. Berto se arriesgó mucho y lo ha conseguido. ¡Estoy contento por él y por mí, por todo! Doy asco de lo contento que estoy.

| Movistar Plus+

Hemos visto muchas facetas tuyas y arriesgar en diferentes proyectos ¿qué nos queda por ver de Andreu Buenafuente?

No lo sé, si lo supiera no habría sorpresa. La serie me ha demostrado el poder que tiene arriesgar y seguir ilusionado haciendo cosas, jamás me hubiera imaginado que haría interpretación a saco. Pienso que vienen años muy chulos en los cuales me siento muy preparado, pero siempre guardando un puntito para arriesgar y probar, que es nuestro compromiso con la gente.

¿Qué te gustaría hacer?

¡He hecho de todo, pero todavía me quedan! Creo que en el camino de la interpretación podríamos experimentar y seguir explotando haciendo más cosas. Quizás, ahora que tengo más tiempo, hacer teatro. Quiero aprovechar e ir creciendo dentro de lo que soy, pero probando otros registros.