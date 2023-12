Elsa Tortonda ('La Voz'): 'Me encantaría hacer una colaboración con Alejandro Sanz'

Elsa Tortonda, del equipo de Luis Fonsi, se proclamó ganadora de la décima edición de 'La Voz' el pasado viernes 15 de diciembre. Los espectadores de Antena 3 a través de sus votos han sido quiénes la han alzado con la victoria. En la gala final, Elsa apostó por versionar "Cuando nadie me ve" de Alejandro Sanz.

Su compañero, Miguel Carrasco, quién ocupó la segunda posición, cantó "Por la boca vive el pez". Mientras que Pablo Verdeguer, quién interpretó "Devuélveme la vida", y Nereida "Entre sobras y sobras me faltas", fueron los menos votados por la audiencia.

Tras 13 semanas de competición y con la victoria en sus manos, hablamos con Elsa. La cantante nos cuenta cómo vivió la final siendo del equipo de Luis Fonsi, y cuál es su futuro en la música.

¿Cómo viviste la gala final de 'La Voz'?

Fue una noche de muchas emociones, muy bonita, pero a la vez triste porque ya se terminaba. Me daba pena que se acabara el programa.

Cada canción, cada momento, era único. Sabía que no se iban a volver a repetir. Así que fue muy especial.

¿Te esperabas ser la ganadora?

No me lo esperaba. Siempre he dicho que cualquiera de los cuatro podría llegarlo a conseguir. Evidentemente estando entre los finalistas, sabías que uno de los cuatro iba a ser.

Pero miraba a mis compañeros, lo artistas que son, y no me imaginaba que pudiera ser yo.

¿Cómo es ganar estando en el equipo de Luis Fonsi?

Fue como una doble felicidad. No solo ganaba yo, sino que ganábamos los dos. Ganaba todo el equipo, porque cualquiera de los integrantes podrían estar en mi lugar.

Fue muy bonito porque al final él siempre ha confiado en mi. Darle esta victoria, después de tanto tiempo conmigo, fue como una doble felicidad.

¿Qué balance haces de tu paso por el programa? ¿Cómo describirías tu experiencia?

Es una experiencia única, porque ha sido muy bonito, muy enriquecedora. Independientemente de lo que pasase el viernes, yo ya había ganado teniendo la oportunidad de estar aquí.

Es un privilegio haber estado en el equipo de Fonsi, haber conocido a mis compañeros, haber estado delante de tantos artistas y cantar con ellos.

Estuviste en 'La Voz Kids' cuando tenías 12 años, ¿qué te motivó para volverte a presentar esta vez en la versión adulta?

'La Voz Kids' fue una experiencia muy bonita y muy especial para mí. Fue el inicio a esa lucha de cumplir ese sueño que tanto tiempo llevaba persiguiendo que era dedicarme a la música.

Y sabía que si lo conseguía en algún momento quería que fuera en mi casa, que era 'La Voz'. Tuve la suerte y aquí estoy.

¿Se vive de una manera diferente o los nervios siguen estando ahí?

Se vive distinto, porque cuando empecé era la primera vez que me subía en un escenario así tan grande. Yo recuerdo muy mal mi audición en 'La Voz Kids' porque estaba muy nerviosa, y no conseguí disfrutar de ese momento.

En cambio ahora, aunque solo tenga 19 años, he pisado más escenarios y me he enfrentado muchas más veces al público. Así que lo he vivido de otra manera, controlando los nervios y disfrutando.

En tu paso por el programa siempre se ha destacado el cómo has hecho tuyas las canciones a pesar de ser tan joven. ¿Cuál es la canción de todas las que has interpretado que ha significado más para ti?

"Volaré" porque fue el inicio a todo. Además era una versión de una canción muy especial para mí. Y tener la suerte de cantarla por primera vez, en ese escenario delante de los coaches fue un momento muy especial.

Durante estas semanas te hemos visto cantar canciones de diversos artistas, siempre adaptándolas a tu registro vocal. ¿Qué artistas o qué géneros musicales han tenido influencia en tu desarrollo como cantante?

Todo este tiempo siempre he escuchado a diferentes artistas porque creo que cada uno de ellos tiene algo nuevo que enseñarnos. Así que creo que soy una mezcla de muchos artistas porque siempre he tratado de escuchar mucha música.

Ahora que ha acabado el programa, ¿cuáles son tus proyectos futuros? ¿Cómo te gustaría que fuera tu disco ahora que vas a firmar con Universal?

Me gustaría que fuera muy variado pero sin perder mi esencia, la esencia de Elsa Tortonda. Que cuando alguien escuche mis canciones sepa que la canción es mía.

¿Te has podido introducir en el mundo de la composición?

Me da respeto porque creo que hay que saber hacerlo muy bien. Pero algo hay, se puede decir que lo he intentado. Aunque todavía tengo mucho que aprender.

¿Hay alguna colaboración que te gustaría llevar a cabo?

Me encantaría hacer una colaboración con Alejandro Sanz, que es mi artista favorito, y con muchos cantantes del pop español. Y con alguno de mis compañeros, me encantaría poder hacer algo algún día, porque son todos muy buenos.

¿Con qué consejos de todos los que has recibido te quedas?

Qué disfrute el momento, pero siempre con los pies en la tierra, porque al final es lo más importante.