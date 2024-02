Vicky Luengo sobre las escenas de suicidios en 'Reina Roja': 'Han sido muy duras'

El estreno de 'Reina Roja' a Prime Video está a la vuelta de la esquina. El 29 de febrero se estrena en la plataforma este thriller inquietante y diferente que combina la urgencia y acción de la investigación con la jugosa y guasona química de sus dos protagonistas. 'Reina Roja' es la adaptación de la primera entrega de la exitosa trilogía de Juan Gómez-Jurado, que cuenta con siete episodios.

En noviembre de 2022, en TVienes acudimos al rodaje de 'Reina Roja' y pudimos hablar con Vicky Luengo, protagonista junto a Hovik Keuchkerian.

¿Habías leído la novela antes? ¿Te ha ayudado a prepararte el personaje?

Me leí solo la primera novela, y es verdad, que pasó una cosa muy graciosa y es que escribí a Juan Gómez-Jurado porque yo llevaba un año que me etiquetaban en Twitter diciendo que tenía que hacer de Antonia Scott. Yo no sabía qué era, y al final me lo leí, escribí a Juan, se lo conté y me dijo que justo me iba a llamar y así fue.

Luego ya, cuando me ofrecieron la serie me leí las otras dos y me ha servido mucho, evidentemente. He sacado mucha información de la novela para interpretar al personaje.

De 'Antidisturbios' a 'Reina Roja', ¿cómo te has sentido al ponerte en un personaje tan complejo como Antonia Scott?

Es un personaje muy complejo. Una de las razones por las que me metí en esta serie era porque me parecía uno de los retos más difíciles que me habían ofrecido hasta ahora. Es uno de los personajes más difíciles de interpretar y lo he intentado trabajar de la manera más humilde posible también. He hablado mucho con Juan, hablando mucho con Koldo, con Amaya, con Hovik y tal, e intentando hacer mi interpretación de esto.

Por mucho que yo quiera o sufra, no voy a hacer la Antonia que está en la cabeza de todos los lectores porque es absolutamente imposible. Yo estoy haciendo la mía con toda la humildad y la intención de que llegue y que guste, pero con oficio, perseverancia, trabajo, como preparo todos los personajes.

Has comentado antes que la gente te etiquetaba a la hora de pensar en una actriz que interpretara este personaje ¿en qué te pareces a Antonia y en qué no?

Pues no me parezco en la inteligencia para empezar, porque es imposible que nadie se corresponda con la inteligencia de esta mujer. Yo uno de los trabajos que estoy haciendo más con Antonia es conectar con la vulnerabilidad porque me parece una cosa indispensable en el personaje de ella. Es alguien que tiene un gran don, pero también tiene un gran dolor y creí que lo más importante no era centrarme en su inteligencia porque está ya escrito.

Me he puesto a buscar la grieta de ella y a buscar cuál era su dolor, su miedo, de dónde viene su culpa. A raíz de eso construir algo que llegara a lo profundo de ella.

La showrunner nos ha comentado que vamos a ver un Madrid distinto, tú, primero como actriz y luego como el personaje de Antonia, ¿qué has descubierto de Madrid y qué te ha sorprendido?

Madrid en esta serie es un personaje más. Estamos grabando en zonas emblemáticas de Madrid que yo pensaba que no iba a grabar nunca y eso está siendo bonito porque me parece que es muy bonito retratar la ciudad y darle esa importancia. No he descubierto mucho de Madrid de momento porque al ser tan emblemáticos los sitios que hemos grabado ya los conocía.

Lo que sí me parece increíble es darle esta presencia a Madrid. Koldo y Julia lo están rodando de manera preciosa y darle esta presencia a la ciudad, esperando a que si la serie sale bien y la ve gente de fuera de España, pueda ver el Madrid bonito que estamos enseñando aquí. La gente va a descubrir cosas muy guays.

Te has leído las tres partes, tienes esa ventaja de que vas a saber qué le va a pasar al personaje, ¿eso cambia?

Me he olvidado de eso porque cuando tienes demasiada información te pones a avanzar cosas y a hacer cosas que las estás haciendo porque las sabes, pero en realidad el personaje no lo sabría. Yo te diría que incluso me he olvidado de la novela. Todos nos hemos olvidado de la novela porque hay cosas que pasan en el guion que no pasan en la novela y cosas que pasan en la novela que no pasan en el guion.

Yo cogí esto, me empapé de la novela, saqué una libreta entera de apuntes y después de eso aparqué la novela.

Toda adaptación es una traición dicen siempre...

A veces lo es y a veces no. Creo que Juan está muy contento con la adaptación, él la ha supervisado y él está muy contento. Era muy difícil adaptar esta novela y yo creo que lo han hecho muy bien.

¿Hay algún cambio que entre los lectores será polémico?

Yo creo que, evidentemente, mucha gente va a flipar y mucha gente se va a enfadar porque pasa con cualquier cosa que hagas en este país. Yo siempre digo una cosa, a mí me encanta hacer proyectos que no dejen indiferentes. La peli que hice de "Suro" hay gente que dice "Dios mío" y hay gente que me dice que no le ha gustado nada y a mí eso me encanta.

Yo a lo que aspiro es a hacer cosas que no dejen indiferentes. Espero que 'Reina Roja' entusiasme a mucha gente y si no les gusta pues les pido disculpas, pero lo estamos haciendo con mucho amor.

¿Cómo ha sido rodar las escenas de los suicidios de Antonia?

Han sido muy duras, han sido dos días de rodaje muy intensos, colgarte de los arnés y todo eso. Acabé con dolor de espalda y luego, a nivel anímico era muy duro rodar eso porque al final, estás dos días enteros rodando tú suicidándote. Y, emocionalmente, mi cuerpo no sabe que soy actriz, y llegas a casa y tu emocionalidad no está bien, pero fue muy divertido rodarlo.

Has dicho en entrevistas que si a tu yo de hace 6 años le hubieras todo lo que has vivido no se lo hubiera creído. ¿Hay algún momento después de todo lo que has vivido que hubieras sufrido el síndrome del impostor?. ¿Cómo luchas contra eso?

Yo todo el rato tengo el síndrome del impostor y lucho contra eso trabajando. Hay muchos días que pienso que la gente va a descubrir que soy un desastre. Esto creo que nos pasa a todos, creo que es súper sano hablarlo, yo hay días que pienso que algo no lo sé hacer o que me va a salir mal y lo combato trabajando y reconciliándome con eso.

¿Cómo es trabajar con Hovik?

Hovik es muy majo, es increíble, es un actor generosísimo y muy buen compañero, yo estoy muy feliz de trabajar con él. Tenemos una manera muy parecida de trabajar, nos estamos entendiendo muchísimo, me está pareciendo muy fácil trabajar con él. Luego, me fascina porque hay pocas series donde la pareja protagonista no tengan tensión sexual.

Es una historia de amor, pero es una historia de amor de otro tipo y es tan guay hacer una serie donde no exista tensión sexual entre los protagonistas. Y es muy divertido Hovik, me río muchísimo, además, le admiro muchísimo como actor. Admiro muchísimo a muchos compañeros de esta serie y cada vez que me pongo delante de ellos digo qué suerte porque siempre tienes un territorio más rico donde experimentar y buscar la creatividad.

¿De qué otras series estás orgullosa?

Yo he trabajado muchísimo y yo creo que estoy aquí por todas ellas, yo no estoy aquí ni exclusivamente por ‘Antidisturbios’ ni exclusivamente por las demás. Yo estoy aquí por la suma de las 500.000 obras de teatro que me he comido, de las 500.000 series haciendo un personaje secundario, de los 500.000 castings que me han dicho que no. De las 500.000 veces que me han dicho que soy demasiado fea, que tengo poco pecho, demasiado baja…

Todas esas cosas han contribuido a que yo esté aquí hoy. Y lo seguirán haciendo desde el trabajo, la perseverancia, el oficio y el respeto y el agradecimiento de decir tengo una suerte que te cagas. Estoy súper contenta de estar aquí, pero esto no es la cumbre de nada ni el inicio de nada, o sea, es una consecuencia del trabajo de muchísimos años.