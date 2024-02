'Tu Cara Me Suena' ficha a una presentadora de Atresmedia como concursante

'Tu Cara Me Suena' está a punto de completar su lista de concursantes. Ya son seis los famosos que se embarcarán en la aventura del talent show de imitaciones de Antena 3 . Una nueva temporada que volverá a las pantallas previsiblemente el próximo mes de marzo, una vez finalice 'El Desafío' en la noche del viernes.

Y es que un nuevo grupo formado por nueve famosos intentarán hacerse con la victoria de 'Tu Cara Me Suena'. Un título que en los últimos años han conseguido Miriam Rodríguez, Agoney, Jorge Fernández o Blas Cantó. Angy Fernández, Roko, Edurne, Ruth Lorenzo, Miquel Fernández o María Villalón son otros de los grandes ganadores de 'Tu Cara Me Suena' a lo largo de su historia.

De este modo, Atresmedia ha confirmado que Supremme de Luxe se una a la lista de concursantes de 'Tu Cara Me Suena'. Daniel Blesa es una drag queen y cantante española conocida por ser la exitosa presentadora de 'Drag Race España'. En atresplayer, además, también ha estado al frente de 'Reinas al Rescate'.

| Atresmedia

Tiene una larga trayectoria en teatro, con más de diez años de experiencia. No es la primera vez que participa en el talent show, ya que ha acudido hasta en dos ocasiones como invitada. De hecho, en una entrevista en TVienes, destacaba sus ganas de participar en 'Tu Cara Me Suena': "Ojalá, me encanta ese formato, sería muy feliz participando en este concurso".

Por lo tanto, Supremme de Luxe es el sexto nombre que sale a la luz de la nueva edición de 'Tu Cara Me Suena'. Se suma a la presentadora Raquel Sánchez Silva,al cantante David Bustamante, a la cómica Valeria Ros, al triunfitoRaoul Vázquez y al humorista Miguel Lago.

| Atresmedia

Las audiencias de 'Tu Cara Me Suena'

En cuanto a 'Tu cara me suena 10', consiguió liderar en todas sus entregas en la noche del viernes con un 19,2% y 1.794.000 espectadores. Pese al gran éxito, fue la temporada menos vista del formato en su historia en Antena 3 . Perdió casi 2 puntos de share y 584.000 espectadores respecto a su anterior edición, cuando medió un gran 21% y 2.378.000.

La entrega más vista fue la del estreno con 2.408.000 espectadores. Sin embargo, la gala más competitiva fue la final, el 21 de julio, con un 23,3% de cuota de pantalla. En cuanto a la entrega menos vista, fue la gala 12 con 1.323.000 televidentes, mientras que la menos competitiva fue la séptima con un 17,1%.