'Maestros de la Costura 6' expulsa a su villana: adiós a Julia

'Maestros de la Costura 6' continua sus emisiones en La 1. En esta ocasión, Julia fue la expulsada del programa debido a sus pésimos resultados en la prueba de eliminación. En ella, su propuesta de lencería femenina no convenció a los jueces al estar muy mal presentada.

La primera prueba de la noche consistió en la confección de un look de graduación. El jurado extra de esta prueba fue Jorge Redondo, de Redondo Brand. En ella, Cristian destacó por encima de sus compañeros y se convirtió en el ganador de la prueba. El concursante fue elogiado en repetidas ocasiones por los jueces gracias a su prenda.

A continuación, la prueba por equipos fue dedicada a una de las marcas más elegantes del panorama actual: Scalpers. Los concursantes debían hacer tres réplicas de la marca. Desafortunadamente, ninguno de ellos logró presentar el trío de prendas. A pesar del desastre en ambos, el verde logró por los pelos salvarse de la eliminación.

La polémica no faltó en esta entrega, con Julia desvelando su enemistad con otra conucrsante: "Hay gente con la que me cruzo por la casa y no la saludo. Me refiero a Soraya por comentarios ofensivos". Raquel Sánchez Silva le daba un toque de atención, provocando que Julia estuviese incómoda el resto programa,

La prueba de eliminación más sexy

De este modo, Julia, Ana, Iker, Yichan, Ángel y Soraya se enfrentaron a la prueba de expulsión. Esta consistió en la elaboración de una elegante prenda de lencería a medida. Ana y Julia mostraron a lo largo de la prueba múltiples dificultades, pero Julia obtuvo un resultado mucho peor. Incluso tuvo que sujetar dos partes de su prenda con un imperdible, muy mal visto por el jurado.

| RTVE

Mientras, Ana se salvó de su tercera prueba de expulsión, ya que a pesar del agobio, el resultado fue positivo. Finalmente, Julia se convirtió en la tercera expulsada de 'Maestros de la Costura 6'. La decisión del jurado creó una gran conmoción entre los participantes, que bajaron entre lágrimas a arropar a su compañera. Ella misma se mostró también muy emocionada: "No he parado de vivir momentos felices", sollozaba.

En audiencias, 'Maestros de la Costura' ​fue visto en algún momento por 2.560.000 espectadores únicos. El talent show de La 1 alcanzó 727.000 fieles de media y el 10,1% de cuota de pantalla.