'Tu Cara Me Suena' ficha a una conocida presentadora de La 1 como concursante estrella

El regreso de 'Tu Cara Me Suena' está cada vez más cerca y ya empezamos a conocer a los primeros concursantes. El talent show más visto de la televisión regresará de la mano de Antena 3 previsiblemente el próximo mes de marzo. Tras salir a la luz que participarán un cantante y una cómica, ahora sale a la luz una presentadora que ha aceptado el reto de 'Tu Cara Me Suena 11'.

Y es que un nuevo grupo formado por nueve famosos intentarán hacerse con la victoria de 'Tu Cara Me Suena'. Un título que en los últimos años han conseguido Miriam Rodríguez, Agoney, Jorge Fernández o Blas Cantó. Angy Fernández, Roko, Edurne, Ruth Lorenzo, Miquel Fernández o María Villalón son otros de los grandes ganadores de 'Tu Cara Me Suena' a lo largo de su historia.

De este modo, según ha publicado en exclusiva FormulaTV,Raquel Sánchez Silva será una de las concursantes estrella de 'Tu Cara Me Suena'. La presentadora está actualmente ligada a La 1 como presentadora de 'Maestros de la Costura' y hace unos meses de ' El Conquistador '. No obstante, no será su primera vez en un talent show, ya que participó en ' MasterChef Celebrity ' y en la segunda temporada de 'El Desafío' en Antena 3 , siendo la tercera finalista.

| Europa Press

Los inicios de Raquel Sánchez Silva en televisión fueron en el área de informativos, como redactora y presentadora suplente del Telediario de La 1 y en los Telenoticias de Telemadrid. Sin embargo, se la recuerda especialmente por su fichaje por Cuatro como presentadora 'Pekín Express', 'Perdidos en la Tribu' o 'Expedición Imposible' o ya en Telecinco de ' Supervivientes ' o 'Acorralados'.

Por lo tanto, Raquel Sánchez Silva es el tercer nombre que sale a la luz de la nueva edición de 'Tu Cara Me Suena'. Sigue los pasos de Anne Igartiburu, presentadora de La 1 que también formó parte del elenco de concursantes de la anterior edición del talent show de Antena 3 . Se suma a David Bustamante y a Valeria Ros, también dos fichajes de nivel.

| RTVE

Las audiencias de 'Tu Cara Me Suena'

En cuanto a 'Tu cara me suena 10', consiguió liderar en todas sus entregas en la noche del viernes con un 19,2% y 1.794.000 espectadores. Pese al gran éxito, fue la temporada menos vista del formato en su historia en Antena 3 . Perdió casi 2 puntos de share y 584.000 espectadores respecto a su anterior edición, cuando medió un gran 21% y 2.378.000.

La entrega más vista fue la del estreno con 2.408.000 espectadores. Sin embargo, la gala más competitiva fue la final, el 21 de julio, con un 23,3% de cuota de pantalla. En cuanto a la entrega menos vista, fue la gala 12 con 1.323.000 televidentes, mientras que la menos competitiva fue la séptima con un 17,1%.