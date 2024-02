Eva Soriano sorprende en 'La Resistencia' desvelando cuánto dinero tiene en el banco

Eva Soriano estrenó el pasado lunes 5 de febrero la nueva temporada de 'Showriano', con Belén Esteban como madrina. Con motivo del estreno de su programa en Movistar Plus+, la humorista asistió al día siguiente a 'La Resistencia'. Y como no, Eva Soriano ha respondido a la mítica pregunta de David Broncano sobre el dinero en el banco.

Recordamos que la presentadora en estos últimos años ha ido sumando múltiples proyectos. Presenta 'Showriano' y copresenta cada mañana 'Cuerpos Especiales' en Europa FM. Además, concursó en la última edición de 'Tu Cara Me Suena', demostrando su talento y versatilidad, y ha tenido otros proyectos como locutar 'El castillo de Takeshi' en Prime Video .

| Movistar Plus+

Por ello, no había duda que David Broncano le lanzaría su pregunta clásica: “¿Dinero en el banco?”. Ante la pregunta, Soriano intentó no dar un dato concreto, “entre un euro y otra cifra más alta”. Pero, Broncano no se conformó y siguió insistiendo, hasta que la presentadora lanzó el dato aproximado: "Un millón cien".

La catalana afirmó tener en el banco 1,1 millones de euros, cifra por la que se ganó los aplausos y los vítores del público. También, aclaró que ese su patrimonio total, ya que no tiene propiedades que aumenten esa cifra.

También se enfrentó a la otra pregunta clásica de 'La Resistencia', las relaciones sexuales que ha tenido en el último mes, a lo que ella respondió que había mantenido "cuatro". Sin embargo, recordó que en la respuesta entran más categorías que el coito puro y duro, cambió su respuesta. "Llevaré como siete, son como cuatro coitos, y luego el resto a pajas, está muy bien", afirmó Eva.

LA RESISTENCIA - Entrevista a Eva Soriano | #LaResistencia 06.02.2024

Como no, 'La Resistencia' bromeó en su cuenta de X: "Si haces tanto programa, anuncio, evento, campaña...al final sale a cuenta, claro. Eva Soriano está forrada, cómo no va a estarlo, si no hace más que currar la tía. Las pajas es lo que nos iguala a todos como ser humano, el dinero igual no, pero las pajas sí".

Desde luego, Eva Soriano se encuentra en un momento dulce de su carrera profesional y las cadenas quieren seguir apostando por su carisma y espontaneidad.