Antena 3 anuncia un nuevo proyecto con Sonsoles Ónega: vuelve a saltar al prime time

Sonsoles Ónega seguirá siendo una de las caras del prime time de Antena 3 este 2024 con nuevos programas de actualidad. En 2023, la periodista se puso al frente, con éxito, de dos especiales de 'Hablando en Plata' junto a Alberto Chicote. Se trata de una iniciativa para visibilizar las dificultades que tienen nuestros mayores con la llegada de la tecnología de forma masiva a nuestras vidas.

Ahora, Antena 3 anuncia que estrena una nueva marca de reportajes de actualidad: 'Lo tenemos que hablar'. La cadena deja a un lado 'Hablando en Plata' para ampliar los contenidos tratados de la mano de Sonsoles Ónega. "Porno, menores y manadas" es el título de este primer especial, que ya se promociona en Antena 3 .

"Los datos son escalofriantes, uno de cada cuatro niños menores de 12 años ha tenido o tiene acceso al porno. Es un tema que preocupa y mucho, y por eso 'Lo tenemos que hablar'", dice Sonsoles Ónega en la promo. La periodista conduce este especial donde analiza junto a los expertos uno de los temas que más preocupa a la sociedad en nuestro país.

Recordamos que, en una entrevista en TVienes, Sonsoles Ónega se mostraba muy contenta un formato como 'Hablando en Plata'. "Ponemos el foco en temas que de verdad importa, hacemos televisión sobre los temas que de verdad importan a la gente. Si me quieren echar de la tarde vale, pero que no me quiten 'Hablando en Plata'", decía.

Por el momento se desconoce cuando se emitirá este especial, aunque todo apunta a que podría ser en la noche del miércoles. La cadena tiene un hueco en este prime time después del final de 'Serial Lover' la semana pasada y esta semana apostar por cine.

Por lo tanto, Sonsoles Ónega amplía su presencia en la parrilla de Antena 3 poniéndose al frente de 'Lo tenemos que hablar'. La periodista se pone cada tarde al frente de 'Y Ahora Sonsoles' (1.084.000 y 12,1%), que ha reinado en enero con su mejor cuota desde octubre, siendo su mes más visto desde marzo. Es el magacín diario más visto de la tarde y aumenta la ventaja con su principal competidor a casi 2 puntos y sigue por delante en estricta coincidencia. Logra cada día más de 3,5 millones de espectadores únicos