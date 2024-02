'La que se avecina' recupera a uno de sus míticos personajes para su temporada 15

Los creadores de 'La que se avecina' ya está trabajando en su temporada 15, aunque su rodaje todavía no ha empezado. Esta nueva tanda de capítulos por el momento es la única confirmada, ya que los hermanos Caballero pactaron con Mediaset producir tres temporadas desde la salida de Montepinar. Sin embargo, los buenos resultados de 'La que se avecina' en Prime Video podrían hacer que renueve por más temporadas.

De este modo, las aventuras de los vecinos de Contubernio 49 seguirán su curso en la temporada 15 para Telecinco y Prime Video. Aunque, se desconocen todavía aspectos de las nuevas tramas, se esperan grandes momentos y sorpresas fieles a la comedia de esta comunidad de vecinos. Lo que sí se puede avanzar es que en estos nuevos episodios se espera el regreso de míticos personajes del universo 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'.

| Mediaset

Según ha publicado en exclusiva FormulaTV, el primer regreso se dará de la mano de María Adánez, que vuelve a ponerse en la piel de Rebeca Ortiz. La actriz, que ha interpretado personajes míticos de los dos universos, regresa a 'La que se avecina' pero todavía no se sabe en cuántos capítulos aparecerá. Su personaje, una abogada matrimonialista, convivió con la psicóloga Judith Becker (Cristina Castaño) y duró dos temporadas y 29 capítulos.

Y es que Rebeca Ortiz no acabó de convencer a los espectadores y acabó desapareciendo. Así lo comunicó Alberto Caballero en 2015 en el medio citado: "El motivo de su salida es que no hemos encontrado la forma de potenciar a Rebeca tal y como María y el público esperaba. Así que ambas partes hemos decidido que, para no tener el peso deseado, lo mejor era no continuar".

| Mediaset

A pesar de esta despedida, María Adánez no guardó ningún rencor y no cerraba las puertas a un posible regreso a la ficción. "No tendría problema en volver. Trabajar con Alberto y Laura es un lujo", declaró la actriz en 2017. Se desconoce cómo será su regreso a la nueva comunidad, después de que los vecinos se hayan mudado y hayan dejado atrás Mirador de Montepinar.