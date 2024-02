'Tu Cara Me Suena' ficha a un triunfito como concursante

'Tu Cara Me Suena' sigue sumando nuevos nombres a su lista de concursantes. Ya son cuatro los famosos que se embarcarán en la aventura del talent show de imitaciones de Antena 3 . Una nueva temporada que volverá a las pantallas previsiblemente el próximo mes de marzo, una vez finalice 'El Desafío' en la noche del viernes.

Y es que un nuevo grupo formado por nueve famosos intentarán hacerse con la victoria de 'Tu Cara Me Suena'. Un título que en los últimos años han conseguido Miriam Rodríguez, Agoney, Jorge Fernández o Blas Cantó. Angy Fernández, Roko, Edurne, Ruth Lorenzo, Miquel Fernández o María Villalón son otros de los grandes ganadores de 'Tu Cara Me Suena' a lo largo de su historia.

De este modo, según ha publicado en exclusiva El Confidencial, el que fuese concursante de 'OT 2023', Raoul Vázquez, será concursante de 'Tu cara me suena 11' en Antena 3 . El catalán de 26 años no ha tenido gran recorrido musical tras su paso por el talent show, pese a que en verano lanzó "El pecado", su primer álbum. No será la primera vez que Raoul Vázquez pise el plató de 'Tu Cara Me Suena', ya que acudió como invitado de la octava edición junto a Nerea, imitando a Shawn Mendes.

Por lo tanto, Raoul Vázquez es el cuarto nombre que sale a la luz de la nueva edición de 'Tu Cara Me Suena'. Sigue los pasos de otros de sus compañeros de edición como Lola Índigo o la propia Nerea Rodríguez. Se suma a la presentadora Raquel Sánchez Silva, al cantante David Bustamante y a la cómica Valeria Ros.

Las audiencias de 'Tu Cara Me Suena'

En cuanto a 'Tu cara me suena 10', consiguió liderar en todas sus entregas en la noche del viernes con un 19,2% y 1.794.000 espectadores. Pese al gran éxito, fue la temporada menos vista del formato en su historia en Antena 3 . Perdió casi 2 puntos de share y 584.000 espectadores respecto a su anterior edición, cuando medió un gran 21% y 2.378.000.

La entrega más vista fue la del estreno con 2.408.000 espectadores. Sin embargo, la gala más competitiva fue la final, el 21 de julio, con un 23,3% de cuota de pantalla. En cuanto a la entrega menos vista, fue la gala 12 con 1.323.000 televidentes, mientras que la menos competitiva fue la séptima con un 17,1%.