Susto enorme por el atropello de Raoul de 'OT', que acaba en el hospital

Gran susto para los seguidores de Raoul Vázquez cuando han visto lo que había publicado el cantante en su Instagram. En la tarde de este jueves 26 de octubre, el que fuese concursante de 'OT 2017' publicaba un story en el que se le podía ver en una ambulancia. No explicaba nada más, hasta media hora después, que aclaraba lo sucedido.

Era entonces cuando subía un segundo story, ya desde la cama de un hospital. Ha sido entonces cuando explicaba lo que le había sucedido, haciendo público que había sufrido un accidente.

"Pues estoy en el hospital porque un coche se me ha llevado y me he roto la clavícula", compartía en sus redes sociales. Un mensaje con el que ha intentado tranquilizar a sus fans tras el primer vídeo publicado.

| Instagram: @raoulvazquez

Posteriormente, ha recibido muchos mensajes de apoyo en sus redes sociales. Recordamos que el joven se dio a conocer en 'OT 2017', la misma edición de Aitana o Amaia, y ha publicado varios temas tras su salida del talent show de La 1.

Vuelve 'OT' de la mano de Prime Video

| Prime Video

Cabe destacar que el regreso de 'Operación Triunfo' está a la vuelta de la esquina, pero esta vez vuelve de la mano de Prime Video. Chenoa será la presentadora de las galas y Masi de las posgalas. 'OT 2023' se estrenará el lunes 20 de noviembre en España y en más de 30 países y territorios de Latinoamérica.

Además, el formato contará con 'OT al día', el magazine de 45 minutos de duración presentado por el conocido comunicador Xuso Jones, que estará disponible en directo de martes a sábado a las 22:00h en Prime Video. Jones analizará, junto a un grupo de colaboradores, los momentos clave de la semana que ocurren entre gala y gala, tales como el reparto de temas, los ensayos, el pase de micros y, por supuesto, todos aquellos contenidos destacados fruto de la convivencia de los concursantes.

Recordamos que el casting final estará disponible en exclusiva en Prime Video el 16 de noviembre en dos programas especiales de 45 minutos