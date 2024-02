3Cat presenta 'Love Cost', su dating show con Nuria Marin: 'Ha sido una obsesión'

3Cat ya ha estrenado en exclusiva 'Love Cost', el nuevo dating show que presenta Núria Marín. Se trata de un formato renovado donde el amor y el engaño se unen y donde los concursantes deben elegir entre amor o dinero, sinceridad o mentira. En cada capítulo, uno o una protagonista buscan el amor con una de las cuatro personas interesadas, pero hay dos que no quieren el amor, sino que quieren el dinero.

Núria Marín es la presentadora de 'Love Cost'. Acompaña al protagonista de cada capítulo para ser testigo de su sinceridad o mentira, del triunfo del amor o del dinero. De si los protagonistas tienen un final feliz o simplemente un final.

"Vuelve el dating a 3Cat. TV3 fue pionera en ese formato en los años 90, que tuvimos datings de gran éxito como 'Amor a primera vista' que marcaron una época. Dejaron un sello de modernidad en una tele que ofrecía el mejor entretenimiento. 20 años después volvemos a tener un dating de calidad y diferente, que creo que es una de las claves", ha arrancado la presentación Cristian Trepat, director de contenidos de 3Cat.

| 3Cat

Además, ha explicado que han estado mucho tiempo detrás de este género: "Ha sido una obsesión de los últimos años en el departamento de entretenimiento. Es tendencia mundial, siempre está entre los formatos más vendidos. Era una pena que nosotros no ofreciésemos estos contenidos a nuestra audiencia".

"Si teníamos que volver a ofrecer un dating tenía que ser innovador, que saliese de la mecánica habitual. Buscábamos uno diferente. Teníamos varias propuestas hasta que encontramos la propuesta adecuada y llegó hace tres años. Es un híbrido entre ‘Amor a primera vista’ y ‘Sis a traïció’", ha añadido.

"Es un formato original, una idea que se ha desarrollado en Cataluña. Nosotros le pedimos al sector que cada vez podamos recoger creatividad propia y no tener que licenciar formatos al extranjero, que es lo fácil. Estamos contento de poder tener un formato original que se ha parido en unas oficinas de Barcelona", ha concluido Cristian Trepat.

| 3Cat

"Hacía tiempo que en Minoria Absoluta queríamos hacer un dating con 3cat. Todo lo que había en la parrilla era bonito, siempre se enamoran, pero los catalanes somos muy puñeteros. Y en el amor siempre no se gana y a veces tiene premio"; ha explicado, por su parte, Ana Joven, productora de la productora.

Por su parte, Nuria Marín ha querido dejar claro que ella no sabía nada sobre los pretendientes: "Había dos guiones, para la gente que sabía lo que pasaba y para los que no lo sabíamos. Los protagonistas me querían sacar información, pero yo no les podía ayudar porque no sabía nada".

"Me hace ilusión poder hacer un programa en catalán, poder hablar mi catalán, el occidental. Es un enriquecedor y poder “aranetitzar” una mica la tele, que me enorgullece mucho. Mi familia me decía que por fin escuchaba a la Nuria que conocen", ha añadido sobre poder hablar en su lengua gracias a 'Love Cost'.

| 3Cat

Además, se ha mostrado muy "agradecida" de formar parte de 3Cat: "La tele de toda la vida, la que he visto en mi casa con mi familia. Es la nuestra. Tengo un orgullo muy grande, la pasé vez que crucé la puerta y que subí a un coche de TV3 fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Estoy muy contenta y espero que podamos hacer muchas cosas juntos".

Pese a que su estreno ha sido en la plataforma 3Cat, muy pronto llegará en abierto al prime time de TV3: "Estamos viendo que con los productos de la plataforma no se canibalizan. Los públicos son distintos Es un curso complementario y no sustitutivo. Tendremos que analizar caso, porque tenemos poco recorrido con la plataforma, pero ya veremos que hacemos con cada título. En algún momento irá en lineal y pensamos que puede aguantar perfectamente semana tras semana", ha explicado Cristian Trepat.