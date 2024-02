¿Quién es Miri Pérez-Cabrero, decimocuarta concursante confirmada de 'Supervivientes'?

La lista de concursantes de 'Supervivientes 2024' suma a su decimocuarta concursante. El reality presentado por Jorge Javier Vázquez regresará a las pantallas el próximo 7 de marzo. Un nuevo grupo de famosos saltarán del helicóptero para sobrevivir con lo mínimo en los cayos hondureños durante tres meses.

De este modo, el decimocuarto nombre ha sido anunciado en 'Así es la vida': Miri Pérez-Cabrero. Se suma a la lista formada por la presentadora de los 90 Arantxa del Sol, el empresario Javier Ungría, el rapero Arkano, la deportista Blanca Manchón o Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito. Así como la peluquera Lorena Morlote, el periodista Kike Calleja, la presentadora y actriz Rocío Madrid o Ángel Cristo JR, hijo de Bárbara Rey. También la colaboradora Carmen Borrego, el deportista Pedro García Aguado o Mario González y Claudia Martínez, participantes de 'La Isla de las Tentaciones'.

"Como buena sagitario, tengo muy poca cabeza y mucho corazón. Mi familia no entiende que me sume a la aventura, dicen que estoy un poco loca. Pero yo tengo unas ganas que me muero", asegura la participante en su vídeo de presentación.

| RTVE

Como novedad en la edición, Sandra Barneda se pone al frente de 'Supervivientes: Conexión Honduras' los domingos como sustituta de Ion Aramendi. Por su parte, Laura Madrueño repite por segundo año como presentadora en la isla, mientras que será el sexto de Carlos Sobera en 'Tierra de Nadie' los martes. Finalmente, Jorge Javier Vázquez regresa a las pantallas tras cinco meses alejado de Telecinco, tras la cancelación de 'Cuentos Chinos'.

¿Quién es Miri Pérez-Cabrero?

Miri Pérez-Cabrero es actriz, cocinera y, además, influencer. Cuenta con una importante suma de seguidores en sus redes sociales: 281.000 followers están pendientes de su día a día en Instagram.

| Mediaset

Tiene muy buena mano para la cocina y es algo que demostró durante su participación en 'Masterchef', donde quedó quinta en 2017. En el año 2019 publicó su libro ‘Las recetas de Miri' con una importante editorial.

Además, a sus facetas de influencer y cocinera, Miri Pérez-Cabrero suma también su profesión de actriz. La catalana ha participado en películas tan conocidas como ‘"Fuimos canciones" de Juana Macías. También en series como 'Alguien tiene que morir' o 'Sagrada Familia', donde tuvo papeles secundarios.