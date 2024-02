Avance explosivo en 'La Isla de las Tentaciones', con las hogueras de los solteros

'La Isla de las Tentaciones' se acerca cada vez a su final y es el momento de que los protagonistas se vean cara a cara con los tentadores de sus parejas. Este miércoles 28 de febrero, Telecinco ha emitido una nueva entrega del reality, donde una pareja ha abandonado la aventura. Se trata de Nico y Ruth, que han abandonado 'La Isla de las Tentaciones' juntos tras una lacrimógena hoguera de confrontación.

De este modo, 'La Isla de las Tentaciones' ha avanzado que en el próximo capítulo la tensión llegará a niveles inimaginables. Sandra Barneda se acercará a la villa de los chicos para conocer que pasó en la última fiesta. "Anoche pasaron cositas", le confiesa una de las tentadoras, afirmando que hubo tocamientos.

Además, María no se esperará que le llegue su osito de peluche, que estaba en manos de David, a través de un dron. La joven se romperá a llorar, mientras que sus compañeras la intentarán animar: "Que puede ser bueno, tía".

| Mediaset

Sin embargo, el gran momento del próximo programa tendrá que ver con una inesperada hoguera: "Es noche de hoguera de solteros", les adelantará Sandra Barneda. De este modo, los protagonistas verán entrar uno a uno a los tentadores favoritos de sus parejas. Sergio entrará mientras le cantan el tractor amarillo o Napoli con una pizza, algo que ya hizo en la anterior edición.

El mayor enfrentamiento lo vivirán David y Álvaro Boix. "Me das pena", le dirá el tentador. "Pena me das tú a mí, que eres un ridículo que has venido aquí a hacer el ridículo, pringado", responderá de forma agresiva la pareja de María.

También se enfrentarán a las tentadoras las chicas. "Yo te voy a presentar a la mejor tentadora que ha pasado por 'La Isla de las Tentaciones'", le dirá María a una tentadora. "¿Nos pasamos el hielo? A Borja le encanta?", será la entrada de una de ellas. "Que es la mosquita muerta y nosotros que hacemos con las mosquitas muertas, chicas? Las aplastamos", mientras hacen el gesto todas las chicas juntas es como reciben a otra.

| Mediaset

Finalmente, las chicas verán imágenes de sus chicos en una nueva hoguera. La más perjudicada, una vez más, será Marieta: "Me he comportado como una puta señora porque le quiero". "Es un niñato", estallará también María contra David, asegurando que no puede aguantar más y le quiere ver.

Recordamos que 'La Isla de las Tentaciones' lideró su franja de emisión con su tercer mejor share de la edición (16,1%) y 1.262.000 espectadores. Creció notablemente en target comercial hasta liderar con un 21,6% de share y en menores de 55 años, donde alcanza un 24,8%.