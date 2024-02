¿Quién es Mario González, duodécimo concursante confirmado de 'Supervivientes'?

La lista de concursantes de 'Supervivientes 2024' suma a su duodécimo concursante. El reality presentado por Jorge Javier Vázquez regresará a las pantallas el próximo 7 de marzo. Un nuevo grupo de famosos saltarán del helicóptero para sobrevivir con lo mínimo en los cayos hondureños durante tres meses.

De este modo, el duodécimo nombre ha sido anunciado en 'La Isla de las Tentaciones': Mario González. Se suma a la lista formada por la presentadora de los 90 Arantxa del Sol, el empresario Javier Ungría, el rapero Arkano o Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito. Así como a la deportista Blanca Manchón, la peluquera Lorena Morlote, el periodista Kike Calleja o Ángel Cristo JR, hijo de Bárbara Rey. También la colaboradora Carmen Borrego, la presentadora y actriz Rocío Madrid y el deportista Pedro García Aguado.

| Mediaset

El actual novio de Claudia Martínez llega con muchas ganas de participar en 'Supervivientes' y de convivir con rostros famosos: "Vamos a callar muchas bocas", declara.

Como novedad en la edición, Sandra Barneda se pone al frente de 'Supervivientes: Conexión Honduras' los domingos como sustituta de Ion Aramendi. Por su parte, Laura Madrueño repite por segundo año como presentadora en la isla, mientras que será el sexto de Carlos Sobera en 'Tierra de Nadie' los martes. Finalmente, Jorge Javier Vázquez regresa a las pantallas tras cinco meses alejado de Telecinco, tras la cancelación de 'Cuentos Chinos'.

¿Quién es Mario González?

Para la audiencia de Telecinco, Mario González es un rostro famoso gracias a su participación en la quinta edición de ‘La isla de las tentaciones’. Puso a prueba su relación con Laura Casabela, con la que llevaba un año y medio de noviazgo, y fue allí donde todo saltó por los aire.

| Mediaset

El madrileño no concursará solo en ‘Supervivientes’, ya que irá acompañado por Claudia Martínez, con la que mantiene una relación desde hace casi un año. Participaron en la misma edición de ‘La isla de las tentaciones’, pero que no se conocieron hasta que no se acabó la experiencia.

De hecho, Marío era gran amigo de Javi Redondo, pareja de Claudia, con el que ahora mantiene una gran enemistad. Ambos participaron juntos en 'Solos', el reality exclusivo de Mitele PLUS, antes de romper con su amistad.