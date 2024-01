Toñi Moreno dice lo menos esperado del salto de Ana Rosa a las tardes de Telecinco

Pese a ya no formar parte de Telecinco , Toñi Moreno se ha pronunciado sobre los cambios que ha hecho la directiva en los últimos meses. La periodista está al frente de la programación matinal de Canal Sur desde el pasado mes de septiembre. Sin embargo, se la sigue relacionando con Mediaset , la que ella considera que aún es su casa.

"La veo como espectadora y me siento parte de Mediaset, porque mi foto sigue en el pasillo, Mediaset es mi otra casa. La estoy viendo ilusionada porque, cuando hay un cambio de modelo de televisión, tienen que probar muchas cosas. Habrá cosas que se prueben para quedarse y habrá otras cosas que no", ha dicho Toñi Moreno en una entrevista en El Confidencial.

"Hay que ser muy valiente para dar un giro como han dado ellos y creo que están acertando en muchas cosas. Creo que la elección de Ana Rosa para hacer las tardes ha sido todo un acierto, hay muchas veces que la veo. Me da la sensación de que están haciendo una televisión mucho más familiar y amable", añade.

De este modo, Toñi Moreno se ha posicionado al lado de Ana Rosa Quintana, que actualmente presenta ' TardeAR ' en las tardes de Telecinco . Cabe destacar que la presentadora andaluza ha estado ligada a Unicorn Content en varios proyectos, como colaboradora de 'Cuatro al día' o productora de 'Dolores: La verdad sobre el Caso Wanninkhof'.

Además, Toñi Moreno también se ha pronunciado sobre Paolo Vasile: "Le debo todo lo que yo he sido en Mediaset. Tengo contacto con él y es un señor que me ha dado oportunidades cuando nadie lo hacía. Yo creo que él siempre creyó en mí".

"Tomó decisiones, a veces, que me perjudicaron, pero como empresario y gestor, es como cuando tu padre toma una decisión, no te gusta, pero lo hace pensando en la familia. Las encajaba todas con mucha deportividad, pero también tomó decisiones que me cambiaron la vida. Muy agradecida con Paolo Vasile", ha concluido en la entrevista Toñi Moreno.