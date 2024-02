Una gran bola contra los concursantes: así es el nuevo concurso de Antena 3

Antena 3 amplía su catálogo de formatos de entretenimiento con la compra de 'Quiz With Balls'. Se trata de un concurso de preguntas en el que los concursantes son arrollados por una gran bola gigante, que recuerda a la mítica escena de "Indiana Jones" donde a los protagonistas les persigue una gran piedra gigante. 'Quiz With Balls' será una de las nuevas apuestas de Antena 3 para su prime time, según ha publicado en exclusiva 20 Minutos.

Según su descripción de 'Quiz with Balls', enfrenta "cerebros contra bolas combinando un programa de preguntas de alto riesgo con una competencia física a gran escala. Cada episodio presenta a dos familias que compiten por un premio en metálico en una 'batalla de pelotas", según la sinopsis del espacio.

| Talpa Studios

De este modo, ubicados en una plataforma sobre una piscina, los concursantes deben trabajar juntos mientras se enfrentan a un cuestionario de opción múltiple. Cada respuesta se asigna a un lugar con una bola gigante colocada detrás de él. Si se acierta la respuesta, la pelota rueda hacia abajo y se detiene justo antes de chocar con el jugador, pero, si es incorrecta, la enorme bola los arroja a la piscina.

Cuantos más jugadores pierde cada equipo, más difíciles se vuelven las preguntas. Sin embargo, cuanto más duran, más dinero acumulan, hasta que un equipo llega a la ronda final para jugar por el gran premio.

Atresmedia ha comprado los derechos de 'Quiz With Balls' a Talpa, la factoría propietaria de 'The Floor', uno de los últimos éxitos de prime time de Antena 3. Cabe destacar que, pese a ser opcionado por varios países, por el momento aún no se ha estrenado en ninguno. De hecho, la cadena Fox de Estados Unidos será la primera en hacerlo el próximo 28 de mayo.

En cuanto a su adaptación española, aún se desconocen todos los detalles. Atresmedia aún no cuenta con presentador, título traducido o fecha de emisión prevista.

| Talpa Studios

'Quiz With Balls' es una de las últimas adquisiciones internacionales de Atresmedia, tras 'Beat the Channel', que llegará a Antena 3 bajo el nombre ‘López y Leal contra el canal'. Roberto Leal e Iñaki López jugarán como un equipo y se enfrentarán en cada entrega a una serie de retos físicos y mentales. Al final de cada programa se elegirá si ellos ganan o pierden contra la cadena. Si resultan ganadores tendrán un valioso y preciado tiempo delante de la cámara para poder hacer y decir lo que quieran. Si pierden, sin embargo, se deben poner a las órdenes de la cadena durante un día completo.