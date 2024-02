Prime Video pone fecha de estreno a la esperada cuarta temporada de 'The Boys'

Prime Video ha anunciado que la serie de éxito mundial 'The Boys', ganadora de un Emmy, estrenará su cuarta temporada el 13 de junio de 2024. El diabólico drama regresará con tres alucinantes episodios ese día, seguidos de un nuevo episodio cada semana. Por lo tanto, el épico final de la temporada, que estará disponible en Prime Video en más de 240 países, será el jueves 18 de julio.

De este modo, 'The Boys' será una de las grandes apuestas internacionales de Prime Video para dar la bienvenida al verano. Además, para celebrar el cumpleaños de Patriota, Prime Video también ha revelado el nuevo póster de la esperada cuarta temporada.

En esta temporada, el mundo está al borde del abismo. Victoria Neuman está más cerca que nunca del Despacho Oval y bajo el musculoso pulgar de Patriota, que está consolidando su poder. Carnicero, a quien solo le quedan unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y su trabajo como líder de The Boys.

El resto del equipo está harto de sus mentiras. Con las apuestas más altas que nunca, tienen que encontrar una manera de trabajar juntos y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde.

| Prime Video

Recordamos que 'The Boys' está protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso y Chace Crawford. Así como Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit y Cameron Crovetti. La cuarta temporada dará la bienvenida a Susan Heyward, Valorie Curry y Jeffrey Dean Morgan.

Cabe destacar que 'The Boys' está basada en el cómic superventas del New York Times de Garth Ennis y Darick Robertson, que también son productores ejecutivos. Está desarrollada por el productor ejecutivo y showrunner Eric Kripke. Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn y Michaela Starr son también productores ejecutivos de la serie. 'The Boys' está producida por Amazon Studios y Sony Pictures Television Studios, con Kripke Enterprises, Original Film y Point Grey Pictures.