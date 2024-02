Anna Castillo se convierte en reina para 'Su majestad', la nueva serie de Prime Video

Prime Video ha anunciado 'Su Majestad', su nueva serie junto a The Mediapro Studio protagonizada por con Anna Castillo y Ernesto Alterio como protagonistas. Se trata de un nuevo proyecto creado, escrito y dirigido por Borja Cobeaga ('No me gusta conducir', 'Ocho apellidos vascos') y Diego San José ('Vota Juan', 'Ocho apellidos vascos'). Según ha publicado VerTele en exclusiva, constará de 7 episodios de 30 minutos, y ya ha empezado su rodaje entre Madrid y Castilla-La Mancha.

La trama toma como punto de la 'huida' del rey Alfonso, máximo representante de la corona española en 2024. Este, decide alejarse del foco tras verse envuelto en diferentes escándalos que han dañado su imagen pública. Por este motivo, su hija Pilar (Anna Castillo) se ve obligada a quedarse al frente de la institución monárquica tras el escándalo que ha salpicado a su padre. La historia girará en torno a la nueva reina, que es una veinteañera con fama de rebelde.

La reina por sorpresa no parece ser la mejor opción para la corona, pero es la única en la línea de sucesión. Por ello, deberá mostrarle al país que no es la irresponsable, insolente, vaga e inútil que todos creen que es.

Alrededor del personaje de Castillo estará el de Ernesto Alterio, que dará vida al Secretario Real. Además, entre el reparto se encuentran rostros conocidos en la ficción española como Lucía Díaz ('La otra mirada') y Belén Ponce de León ('Cristo y Rey').

Por su parte, la actriz catalana suma un nuevo papel a su amplio currículum televisivo. Ha formado parte de series como 'Paquita Salas de Netflix, 'Estoy Vivo' de TVE, 'Fácil' de Movistar Plus+, y 'Amar es para siempre' de Antena 3.

Ernesto Alterio, también añade otro proyecto más a su gran trayectoria profesional. Ha participado en series como 'Todos mientes' de Movistar Plus+, 'Alguien tiene que morir', 'Narcos', y 'Las chicas del cable' de Netflix.

'Su Majestad' se convierte en la primera serie de ficción de Cobeaga y San José, tras escribir juntos películas de éxito como 'Ocho apellidos vascos', 'Fe de etarras' y 'SuperLópez'.

Por el momento, se desconoce la fecha de estreno, pero podrán disfrutar de la ficción más de 240 países de todo el mundo en Prime Video.