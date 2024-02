Prime Video confirma la renovación de 'Operación Triunfo' por una nueva edición

'Operación Triunfo' tendrá una nueva edición en Prime Video. Tras un gran éxito en su regreso, la plataforma ha anunciado durante la rueda de prensa final que seguirá apostando por el talent show. 'Operación Triunfo' volverá en los próximos meses con una nueva edición, que mantendrá a Chenoa como presentadora.

"Gracias por lo que ha sido para mí volver a casa 23 años después, lo dije emocionada el primer día. Lo dije hace tres meses, ha sido una experiencia y un master a nivel personal y profesional muy importante. He estado muy arropada por todo el equipo de detrás de cámaras, gente que me conoce de hace muchos años, pero da mucha seguridad a la hora de manejar un formato como este, en directo, sin publicidad, en Prime Video, que también han confiado en mí y espero estar a la altura", arrancaba Chenoa la rueda de prensa.

| Prime Video

"He aprendido mucho con 'Operación Triunfo'. Ha sobrepasado las expectativas. Cuando vimos la oportunidad de ser la casa de 'OT 2023' no lo dudamos, porque encaja en todo lo que buscamos, elevar la calidad que ofrecemos a nuestros clientes. 'Operación Triunfo' es calidad, era innovación y ser pioneros. Hemos hecho algo que no se había hecho en el mundo, un programa en plataforma, en directo durante 14 semanas, con programas diarios... Hemos cumplido con creces", explicaba, por su parte, María José Rodríguez, CEO de Prime Video.

"Cuando arrancamos estábamos convencidos de que iba a ser un éxito, pero en la tele nunca sabes, por eso ha sido muy bonito ver como el público se iba entregando y cómo el público se reunía. Hemos batido todos los récords, de conversación social, visualización en Youtube, venta de discos...", añadía la directiva.

Además, María José Rodríguez también ha explicado datos de audiencia de la edición: "No hace falta que demos datos porque 'OT' está en la calle, conversación social más allá de las redes. 'OT 2023' lo han visto 3,5 millones de espectadores únicos, con una fidelización del 85%". Cabe destacar que la final de 'OT 2020', la menos vista de su historia, congregó a 4,6 millones de contactos.

"En 2018 tuvo su pico de usuarios registrados y nos quedamos en 800.000 usuarios registrados. Anoche terminamos la gala con 1,6 millones de usuarios registrando. También hemos duplicado y triplicado el número de votos, algunas semanas entre nominados y favoritos hemos llegado a los 8 millones de votos. En la propia final recibimos 1,2 millones de votos en la parte final de las votaciones", añadía Tinet Rubira, director general de Gestmusic.