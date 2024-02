Sin sorpresas en la final de 'OT 2023': Naiara, ganadora con Juantin fuera del top 3

'OT 2023' ha llegado a su fin, proclamando a Naiara como la flamante ganadora con prácticamente la mitad de los votos del público. Una final sin sorpresas, que ha dejado a Juantin, la pareja formada por Juanjo y Martin, fuera del top 3. Y es que Paul y Ruslana han sido los otros dos más votados por la audiencia de 'OT 2023' en Prime Video.

La velada comenzó con la actuación grupal de los finalistas en compañía de Chenoa. Los siete subieron al escenario para interpretar "Last Dance" de Donna Summer. Se trata de la misma canción con la que la presentadora cautivó al público cuando participó como concursante en la primera edición de 'Operación Triunfo'.

Justo después, los finalistas interpretaron sus respectivos temas: Naiara "Sobreviviré", Juanjo "Without you", Paul "Baby Hello", Lucas: "Pillowtalk",

Martin "Golden Our" y Ruslana "Zombie". Una vez finalizadas las actuaciones se cerraban las votaciones para anunciar al sexto, quinto y cuarto clasificado. Con tan solo un 6% de los votos el menos votado era Martín, el quinto fue para Lucas con el 7% y Juanjo quedó cuarto lugar con un 14% de los votos.

Tras estos resultados, Naiara, Ruslana y Paul Thin volvían a subirse al escenario para interpretar la canción que interpretaron en la gala 0. Minutos después, 'OT 2023' volvía a mostrar unos porcentajes muy ajustados en el segundo y tercer puesto: 25% y 26%. Sin embargo, había un claro ganador con el 49% de los votos.

De este modo, Chenoa anunciaba que Ruslana se convertía en la tercera clasificada y Paul Thin era el segundo más votado. Por lo tanto, Naiara es la ganadora de 'OT 2023' y ha recibido el premio de manos de Nía.