Tinet Rubira ceba el futuro de 'OT': 'En un mundo de fracasos, un éxito como este...'

Quedan tan solo tres días para que 'OT 2023' cierre sus puertas proclamando a su ganador o ganadora en la gran final. Chenoa será la encargada de anunciar quién se alza con el premio en una final en la que participan Naiara, Paul, Ruslana, Juanjo, Lucas y Martin. Cuando la academia está a punto de apagarse, los espectadores ya se preguntan si habrá una nueva edición de 'Operación Triunfo', algo que Tinet Rubira ha dejado en el aire.

El director general de Gestmusic, la productora encargada de 'Operación Triunfo', ha acudido como invitado a 'OT al día' este viernes 16 de febrero. "Ya veo la luz al final del túnel... 'Operación Triunfo se termina el lunes y luego viene el coletazo que es la gira, las carreras de cada uno de ellos, seguirles un poco y estar pensando ya si va a haber otra edición o no...", ha dicho ante Xuso Jones.

| Prime Video

Pese a no confirmar la renovación, Tinet Rubira ha dejado claro que 'OT 2023' ha funcionado en Prime Video: "¿Esto ha sido un éxito? Pues ya está. Vamos a tener tiempo de dormir y de descansar, pero... Después del éxito que hemos tenido, porque es indiscutible, está en la calle. En un mundo de fracasos, un éxito como este...", ha explicado, insinuando que la plataforma no puede dejar escapar un formato como 'OT 2023'.

Sin embargo, ha dejado claro que el futuro de 'Operación Triunfo' no está decidido. "No lo sabemos", ha dicho al ser preguntado sobre una nueva edición.

Durante la entrevista, también ha hablado de cómo ha sido la preparación de toda la edición: "Llevamos dos años trabajando con Prime Video, viendo cómo podía ser esta nueva etapa de 'OT' dentro de la plataforma. Pasamos por alto que es la primera vez que una plataforma hace tantos directos durante tantas semanas, porque vamos a hacer 14 galas, 65 'OT al día'...".

"Las plataformas hace dos días no hacían directos y de golpe Prime Video es la primera que puede presumir de haber hecho estos directos sin que haya fallado nada, todo ha ido como la seda, la gente está encantada... Nos tenemos que felicitar todos de este gran éxito", ha añadido.

| Prime Video

Por su parte, Noemí Galera también ha hablado de sus sensaciones esta última semana: "Estoy cansada, pero durante toda la edición la sensación no la he tenido. Ahora que vemos el final y empiezas a recoger te relajas más y va saliendo el cansancio y los constipados que no han salido hasta ahora...".